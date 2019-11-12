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الأحمر الشاب يرفع درجات الاستعداد القصوى لتصفيات آمم أسيا متسلحاً بالأرض والجمهور

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

الأحمر الشاب يرفع درجات الاستعداد القصوى لتصفيات آمم أسيا متسلحاً بالأرض والجمهور

 

الرؤية – وليد الخفيف

يتطلع منتخبنا الوطني للشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لنيل بطاقة التأهل لنهائيات آمم آسيا 2020 في أوزبكستان، بعد نجاح جهود الاتحاد العماني لكرة القدم في استضافة السلطنة للتصفيات بقصد تعزيز حظوظ كتيبة يعقوب الصباحي.

وتقام التصفيات في الفترة من 22 وحتى 30 من الشهر الجاري وتجرى كل المباريات على استاد السيب الرياضي، ويتنافس خمسة منتخبات هم (الكويت والعراق وفلسطين وباكستان بالاضافة لمنتخبنا صاحب الضيافة) على بطاقة التأهل لنهائيات آمم آسيا، ويستهل منتخبنا مشواره بمواجهة نظيره الفسلطيني، على أن يلتقي العراق في الجولة الاخيرة، فترتيب المواجهات فضلا عن أيام الراحة التي يحصل عليها منتخبنا تبدو مناسبة لتحقيق هدفه.

ويعسكر منتخبنا الوطني للشباب حاليا في مسقط استعدادا للبطولة التي تنطلق بعد عدة أيام بقائمة تضم  كل من عزام بن سالم البلوشي وميثم بن علي العجمي ونبراس بن سعيد المعشري وملهم يوسف السنيدي وعيسى بن خلفان الناعبي واليقظان بن خميس المشيفري وعبدالله بن خميس اليعربي ووائل بن سلميان الحارثي ومحمد بن بن مرهون الطارشي وسعيد بن مسعود السلامي وصلاح بن جمعة الكحالي وخلفان بن سالم الرديني ويوسف بن سعيد الشكيلي ومحمود بن خميس العلوي وسالم بن جمعة العلوي وسالم بن جمعة الداؤدي وحمد بن وليد المخيني وعمر بن ناصر الصلطي وفهد بن سعيد الراسبي وقصي بن سالم الجرادي ومحمد بن موسى الهنائي وعلي بن حسن البلوشي وناصر بن سلطان الرواحي والازهر بن حمزة البلوشي وعبد الحميد بن علي الحسني وسالم بن حبيب آل عبد السلام، تحت قيادة الوطني يعقوب الصباحي ومساعده مصعب الضامري.

وتبدو استعدادات الأحمر الشباب جيدة، إذ دخل في العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية التي تخللتها مباريات ودية قوية مع منتخبات مثل قطر ومصر والسعودية والأردن.

وفي سياق متصل، فقد اختتمت المنافسة في 10 مجموعات إذ نجحت منتخبات قطر وإيران والبحرين والسعودية وماليزيا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا في الحصول على بطاقات التأهل كأبطال لمجموعاتها، لتنضم إلى كل من أوزبكستان المضيفة وطاجيكستان التي تأهلت في وقت سابق عن المجموعة الثالثة في شهر أكتوبر الماضي، في انتظار يوم 30 من الشهر الجاري وما تؤول عنه المجموعة الأولى التي تقام منافساتها في مسقط.

وتنضم إلى قائمة المتأهلين أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وفي حالة كون أوزبكستان من ضمن هذه المنتخبات الأربعة، فإن خامس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني يتأهل أيضاً للبطولة.

وكان من المقرر إقامة التصفيات في كربلاء العراقية غير أن الظروف التي يعيشها العراق أحالت دون استضافته لمباريات المجموعة، فقرر الاتحاد الآسيوي نقلها إلى مسقط.

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