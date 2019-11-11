السلطنة تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية

◄ د. صقر الطائي: المؤتمر يناقش المستجدات والتقنيات الحديثة ويستهدف رفع معارف المشاركين

مسقط- الرؤية

تستعد السلطنة لاستضافة المؤتمر العالمي للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية في نسخته التاسعة عشرة بعد اختيارها لاستضافة الحدث كأول دولة عربية تحتضن هذا الحدث الدولي، وذلك بتصويت أكثر من 90 بالمائة من أعضاء مجلس المؤتمر.

ويعد المؤتمر العالمي الـ19 للاستخدامات الطبية والبيولوجية للموجات فوق الصوتية أكبر وأهم مؤتمر في العالم يعنى باستخدام الموجات فوق الصوتية في المجال الطبي. ويضم المؤتمر برامج من معظم التخصصات الطبية التي تستخدم الموجات فوق الصوتية، ويقام المؤتمر كل سنتين في بلد من قارة مختلفة ويحضره أكثر من 2000 متخصص من كافة أنحاء العالم.

وفازت السلطنة بشرف تنظيم هذا المؤتمر بعد عرض متميز للرابطة العمانية للموجات فوق الصوتية في الطب الذي قدمته بمدينة ملبورن الأسترالية بداية شهر سبتمبر المنصرم، وضم فريق الرابطة الدكتور صقر بن حمد الطائي، والدكتورة جوخة بنت مبارك الكلبانية، والدكتور سعد بن سعيد آل جمعة، وجميعهم أطباء أول استشاريون من المستشفى السلطاني.

ويأتي فوز السلطنة باستضافة هذا المؤتمر العالمي انعكاسًا للتقدم الكبير الذي حققته السلطنة في القطاع الصحي، وتقديرا من الجمعيات الطبية العالمية للطبيب العماني الذي أثبت جدارته بالمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية.

ويعقد المؤتمر للمرة الأولى في العالم العربي، وسيساهم في تعزيز دور الموجات فوق الصوتية كإحدى أهم الطرق الآمنة المستخدمة في تشخيص الأمراض في كل التخصصات. حيث إنها لا تستخدم الإشعاعات مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية.

وقال الدكتور صقر بن حمد الطائي طبيب استشاري أول بقسم الأشعة بالمستشفى السلطاني، رئيس وفد الرابطة العمانية للموجات فوق الصوتية في الطب، إن هذا المؤتمر يُسلط الضوء على أهم المستجدات والتقنيات الحديثة في الموجات فوق الصوتية، وسيساهم في رفع المستوى المعرفي لشريحة كبيرة من أطباء المنطقة بسبب وجود خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأضاف الطائي، أنَّ اختيار السلطنة لاستضافة هذا المؤتمر سوف يعزز مكانتها كأحد أفضل المراكز المرموقة في استضافة المؤتمرات العالمية؛ لما تتمتع به من أمن واستقرار وبنى تحتية متطورة، علاوة على وجود موقع متطور لاستضافة مثل هذه الأحداث وهو مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.