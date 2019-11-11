الإثنين, 11 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. لحظة احتراق طائرة بمطار شرم الشيخ الدولي

الإثنين 11 نوفمبر 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة احتراق طائرة بمطار شرم الشيخ الدولي

أنقذ العاملون بمطار شرم الشيخ في مصر طائرة أوكرانية من كارثة حيث تعرضت لحريق عقب هبوطها.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المصرية أن طائرة تابعة لشركة أوكرانية قادمة من زابارودجا تقل الرحلة رقم SQP7153 تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأوضح المصدر أنه قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف، قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، مضيفا أنه تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، قدم الفريق يونس المصري وزير الطيران الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم في التعامل مع الحريق، كما أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بسرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أغسطس 2019

بالفيديو.. لحظة احتراق طائرة ركاب صينية في مطار بكين

المزيد

04 أغسطس 2016

بالفيديو .. لحظة احتراق الطائرة الإماراتية من الداخل

المزيد

09 فبراير 2017

بالفيديو.. لحظة احتراق فضائية سودانية على الهواء

المزيد

03 مارس 2016

بالفيديو .. لحظة إطلاق النار على الشيخ عائض القرني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

بسبب الأمطار.. وفاة مواطن بالرستاق واستمرار عمليات الإنقاذ لـ 6 عمال بالسيب

المحليات - أخبار

تنبيهات بإخراج المركبات من مجاري الأودية .. وإنقاذ 3 أشخاص بالرستاق

المحليات - شرطة

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إنجاز مشروع البنى الأساسية لمدينة سمائل الصناعية بنهاية العام الجاري

الاقتصاد - محلي

بالفيديو والصور: استمرار هطول الأمطار على عدد من الولايات .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة