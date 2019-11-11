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شاهد أجمل صورة في 2019

الإثنين 11 نوفمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

شاهد أجمل صورة في 2019

اختارت صحيفة "الجارديان" البريطانية صورة شاب فلسطيني مشارك في مسيرات العودة بقطاع غزة كأجمل صورة لعام 2019.

واختارت الصحيفة الصورة من بين أفضل 20 صورة من مختلف بلدان العالم، وهي بعدسة مصور فلسطيني، تم التقاطها في مسيرات الـ30 من شهر أكتوبر الفائت.



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