راكبو الطائرات الورقية بالبرازيل يدخلون "جينيس"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تجمع حوالي 596 شخصًا في البرازيل لتحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس العلمية لأكبر موكب يجمع راكبي الطائرات الورقية في العالم.

واحتفلت فاعلية "ويندز فور فيوتشر" في شاطئ كومبوكوفي سيارا، بمشاركة 596 من راكبي الطائرات الورقية الذين قرروا السفر لمسافة ميل واحد في موكب جماعي. وحضر من يمثل موسوعة جينيس الفاعلية لضمان أن المحاولة اتبعت شروط الموسوعة للتسجيل فيها.

وكان على راكبي الطائرات الورقية أن يطيروا دون وجود ثغرات كبيرة بينهم في المسافة حتى يتجنبوا أن يتم احتساب الموكب على أنه عدة مسيرات بدلا من موكب واحد.

وقالت موسوعة جينيس في بيان لها إن 640 شخصًا شاركوا في سباق الطائرة الورقية، لكن 596 منهم فقط اتبعوا الشروط المطلوبة وتأهلوا للتسجيل.

وكان ذلك العدد كافيًا لتحطيم الرقم القياسي السابق والذي سُجل في عام 2016 عندما شكل 423 من راكبي الطائرات الورقية موكبًا على جزيرة هايلنج في إنجلترا.