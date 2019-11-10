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بالفيديو... مشاجرة باللكمات بين لاعبتي تنس

الأحد 10 نوفمبر 2019 02:32 م بتوقيت مسقط

بالفيديو... مشاجرة باللكمات بين لاعبتي تنس

لاس فيجاس - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله اشتباك بالأيدي بين بطلتي التنس الكندية كاترين سيبوف، والأمريكية أليسيا باركس.

ومع انتهاء اللقاء بفوز سيبوف بمجموعتين نظيفتين 6-0 و7-6، صرخت احتفالا بالفوز، فيما رمت باركس مضربها بجانب الملعب.

اللاعبتان اتجهتا للتصافح، ثم بدأت باركس بشكل مفاجئ في توجيه السباب لسيبوف، قبل أن تتجاوز الأمريكية نصف الملعب المخصص لها وتبدأ بتوجيه الركلات واللكمات لمنافستها.

وتحدثت باركس بعد المباراة، بأن السبب وراء ثورة غضبها كان أن سيبوف قامت بالضغط على يدها بقوة مفرطة أثناء المصافحة، عقب اللقاء الذي أقيم في لاس فيجاس الأمريكية.

 

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