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مقتل 6 وإصابة العشرات إثر هزة أرضية قوية بإيران

الجمعة 08 نوفمبر 2019 02:26 م بتوقيت مسقط

مقتل 6 وإصابة العشرات إثر هزة أرضية قوية بإيران

طهران - الوكالات

وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني بتعبئة جميع الإمكانيات والإغاثة المؤثرة والسريعة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق بمحافظة أذربيجان الشرقية، فجر اليوم الجمعة.

واطّلع الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ أذربيجان محمد رضا بورمحمدي، على أبعاد الواقعة وحجم الأضرار وأوضاع المصابين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأصدر الرئيس الإيعازات اللازمة بشأن الإغاثة المؤثرة والسريعة للمناطق المنكوبة بالزلزال وتلبية الحاجات الفورية والضرورية للمنكوبين، مشددا على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات من قبل مختلف المؤسسات في مسار الإسراع بتقديم الخدمات والإغاثة للمتضررين والمصابين.

يذكر أن زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، فجر اليوم الجمعة، ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في عمق كيلومترين من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.

وأسفر الزلزال عن مصرع 6 أشخاص حتى الآن، وإصابة عشرات آخرين.

 

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