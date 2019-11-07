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ميلادُ الحبيب

الخميس 07 نوفمبر 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط

ميلادُ الحبيب

د. أحمد مرسي | مصر

 

وتزينتْ كلُّ الكواكب فى الفضا

وَهْج يفوقُ الشمسْ عند ضحاها

//

مـــــــيلادُ خيرِ الخلقِ طهَ نَبِيُّنَا

لــــما بدا فوق الوجود سناهـــا

//

إبليسُ يبكــــى حسرةً من نورهِ

بـــــل يكتوى بالنارِ تحت لَظاها

//

والــــــــعارُ كلُّ الــعارِ إن شَبَّهْتَهُ

بـــالبـــــدرِ لمَّا رُحْتَ تمــدحُ طه

//

مــا كنتَ تدرى أن نــورَ مــــحمدٍ

زخَّــــــــــاتُ عِطْــرٍ فائحٍ وشَذَاها

//

يامَنْ خُـــــــلِقْتَ مُكَمَّلاً  ومُنَزَّهاً

هــــــــى آيةٌ ضمن الكتابِ تَرَاهَا

//

قد كــــــــان آدمُ يستجيرُ بــنورِهِ

وبإسمِهِ بعنــايةٍ فاقَت مَداها

//

لمَّا تلا من فوق ساقِ العرش

بِاسْمِ الإِلهِ وإسمهِ عِزاً وجاهاَ

//

من قبلِ خلقِ الخلقِ كان بنورِهِ

قد عَمَّ أرضاً بالهُدى وسَمَــاها

//

ديوانُ كسرى قد تحطَّم وانزوى

فكأنَّ فيه نوائِحـاً يُرجَـى رِثَاهَا

//

وتــــحطمتْ أصنامُ مَــكَّةَ عَلَّهَا

تُـــــحْيى قلوباً مات كُلُّ هُــدَاها

//

نــيرانُ فرسٍ أُخْــمِدَت لـــمَّا بدا

نــــــــورُ النُبُوَّةِ عــاطرا ويُبَاهَا

//

وملوكُ أهْلِ الأرضِ دانوا كُلُّــهم

وتَصَدَّعَتْ تيجانُهم بِــــــضِياها

//

هى مُعْجِزَاتٌ أسْكَرتْ وَجْدِى بها

قَبَسٌ بنورِ اللهِ بل شمسٌ نراها

//

وتَعَطرَتْ أمُّ الـــــــحبيبِ بمَوْلِدٍ

وكذا النجومُ تــــــعانقتْ لِهَواها

//

من ذا الذى يــهوى عيونَ محمدٍ؟

من ذا الذى يحـــكى على نَجْوَاهَا؟

//

حتى الربيعُ بـــــــعطره لـــما بدا

بستانُ وردٍ مـــــن يَفوزُ سِواهــا

//

هــــى ( آمنهْ ) عِطْرٌ لتاجِ الأنْبِيا

مـــن ذا يدانى فى الكمالِ رضاها؟

//

سَمَّاكَ رَبُّك فـــى الــسَّمَاءِ بــأحمدٍ

ومــــحمدٌ فى الأرضِ فوقَ لِوَاها

***

 

يا عـــــاطرا والمسكُ منه يفــوحُ

حَسْبى أزورُ وخاطرى مشــروحُ

//

إن كنتُ أمــدح فى غرامى محمدًا

فمـــــــــحمدٌ بين الورى مَمْدوحُ

//

صلـــــــى عليكَ الله يا علمَ الهُدى

أنت الحبيبُ ومُهجتى والــروحُ

//

لمـــــا عشقتك والهوى قــدرٌ لنا

والــــــوردُ ينطق عاشقا ويبوحُ

//

ولـــــــــقد أَتَيْتُك روضةً قــدسية

كـــــــــان الفؤادُ معذَّبٌ مَجْـروحُ

//

إنى حُسِبْتُ عليكَ يا خيرَ الــورى

والــــــــقلبُ فيه مواجعٌ وينــوحُ

//

أغمـــضتُ عينى كى أراكَ حقيقةً

فَــــــــوجدْتُ نورًا للعيونِ يلوحُ

//

قـــــــــد جئتنا بالدينِ أنتَ إمامُنا

قـــــــد جئتنا بالنورِ أنت نَصُوحُ

//

عـــــــــلَّمتَنا والخيرُ ما عَلَّمتَنـــا

وكَنـــــــوزُ عِلْمِكَ بابُهــا مَفتوحُ

//

يــــــا خيرَ خلقِ اللهِ أنتَ شفيعُنا

نورُ تجلَّــــــــــى بهجةٌ وطُمُوحُ

//

ياربُّ واكْتُبْ فى صحيفتى مـادحاً

بل خَادِمًا ، سَامِحْ فــــأنتَ سموحُ

//

ياربُّ إنـــــــى عاشقٌ للمـصطفى

فاصـــــــفحْ فإنك غافِرٌ وصَفوحُ

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