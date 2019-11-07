ميلادُ الحبيب

د. أحمد مرسي | مصر

وتزينتْ كلُّ الكواكب فى الفضا

وَهْج يفوقُ الشمسْ عند ضحاها

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مـــــــيلادُ خيرِ الخلقِ طهَ نَبِيُّنَا

لــــما بدا فوق الوجود سناهـــا

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إبليسُ يبكــــى حسرةً من نورهِ

بـــــل يكتوى بالنارِ تحت لَظاها

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والــــــــعارُ كلُّ الــعارِ إن شَبَّهْتَهُ

بـــالبـــــدرِ لمَّا رُحْتَ تمــدحُ طه

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مــا كنتَ تدرى أن نــورَ مــــحمدٍ

زخَّــــــــــاتُ عِطْــرٍ فائحٍ وشَذَاها

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يامَنْ خُـــــــلِقْتَ مُكَمَّلاً ومُنَزَّهاً

هــــــــى آيةٌ ضمن الكتابِ تَرَاهَا

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قد كــــــــان آدمُ يستجيرُ بــنورِهِ

وبإسمِهِ بعنــايةٍ فاقَت مَداها

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لمَّا تلا من فوق ساقِ العرش

بِاسْمِ الإِلهِ وإسمهِ عِزاً وجاهاَ

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من قبلِ خلقِ الخلقِ كان بنورِهِ

قد عَمَّ أرضاً بالهُدى وسَمَــاها

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ديوانُ كسرى قد تحطَّم وانزوى

فكأنَّ فيه نوائِحـاً يُرجَـى رِثَاهَا

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وتــــحطمتْ أصنامُ مَــكَّةَ عَلَّهَا

تُـــــحْيى قلوباً مات كُلُّ هُــدَاها

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نــيرانُ فرسٍ أُخْــمِدَت لـــمَّا بدا

نــــــــورُ النُبُوَّةِ عــاطرا ويُبَاهَا

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وملوكُ أهْلِ الأرضِ دانوا كُلُّــهم

وتَصَدَّعَتْ تيجانُهم بِــــــضِياها

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هى مُعْجِزَاتٌ أسْكَرتْ وَجْدِى بها

قَبَسٌ بنورِ اللهِ بل شمسٌ نراها

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وتَعَطرَتْ أمُّ الـــــــحبيبِ بمَوْلِدٍ

وكذا النجومُ تــــــعانقتْ لِهَواها

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من ذا الذى يــهوى عيونَ محمدٍ؟

من ذا الذى يحـــكى على نَجْوَاهَا؟

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حتى الربيعُ بـــــــعطره لـــما بدا

بستانُ وردٍ مـــــن يَفوزُ سِواهــا

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هــــى ( آمنهْ ) عِطْرٌ لتاجِ الأنْبِيا

مـــن ذا يدانى فى الكمالِ رضاها؟

//

سَمَّاكَ رَبُّك فـــى الــسَّمَاءِ بــأحمدٍ

ومــــحمدٌ فى الأرضِ فوقَ لِوَاها

***

يا عـــــاطرا والمسكُ منه يفــوحُ

حَسْبى أزورُ وخاطرى مشــروحُ

//

إن كنتُ أمــدح فى غرامى محمدًا

فمـــــــــحمدٌ بين الورى مَمْدوحُ

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صلـــــــى عليكَ الله يا علمَ الهُدى

أنت الحبيبُ ومُهجتى والــروحُ

//

لمـــــا عشقتك والهوى قــدرٌ لنا

والــــــوردُ ينطق عاشقا ويبوحُ

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ولـــــــــقد أَتَيْتُك روضةً قــدسية

كـــــــــان الفؤادُ معذَّبٌ مَجْـروحُ

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إنى حُسِبْتُ عليكَ يا خيرَ الــورى

والــــــــقلبُ فيه مواجعٌ وينــوحُ

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أغمـــضتُ عينى كى أراكَ حقيقةً

فَــــــــوجدْتُ نورًا للعيونِ يلوحُ

//

قـــــــــد جئتنا بالدينِ أنتَ إمامُنا

قـــــــد جئتنا بالنورِ أنت نَصُوحُ

//

عـــــــــلَّمتَنا والخيرُ ما عَلَّمتَنـــا

وكَنـــــــوزُ عِلْمِكَ بابُهــا مَفتوحُ

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يــــــا خيرَ خلقِ اللهِ أنتَ شفيعُنا

نورُ تجلَّــــــــــى بهجةٌ وطُمُوحُ

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ياربُّ واكْتُبْ فى صحيفتى مـادحاً

بل خَادِمًا ، سَامِحْ فــــأنتَ سموحُ

//

ياربُّ إنـــــــى عاشقٌ للمـصطفى

فاصـــــــفحْ فإنك غافِرٌ وصَفوحُ