ميلادُ الحبيب

د. أحمد مرسي | مصر
وتزينتْ كلُّ الكواكب فى الفضا
وَهْج يفوقُ الشمسْ عند ضحاها
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مـــــــيلادُ خيرِ الخلقِ طهَ نَبِيُّنَا
لــــما بدا فوق الوجود سناهـــا
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إبليسُ يبكــــى حسرةً من نورهِ
بـــــل يكتوى بالنارِ تحت لَظاها
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والــــــــعارُ كلُّ الــعارِ إن شَبَّهْتَهُ
بـــالبـــــدرِ لمَّا رُحْتَ تمــدحُ طه
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مــا كنتَ تدرى أن نــورَ مــــحمدٍ
زخَّــــــــــاتُ عِطْــرٍ فائحٍ وشَذَاها
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يامَنْ خُـــــــلِقْتَ مُكَمَّلاً ومُنَزَّهاً
هــــــــى آيةٌ ضمن الكتابِ تَرَاهَا
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قد كــــــــان آدمُ يستجيرُ بــنورِهِ
وبإسمِهِ بعنــايةٍ فاقَت مَداها
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لمَّا تلا من فوق ساقِ العرش
بِاسْمِ الإِلهِ وإسمهِ عِزاً وجاهاَ
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من قبلِ خلقِ الخلقِ كان بنورِهِ
قد عَمَّ أرضاً بالهُدى وسَمَــاها
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ديوانُ كسرى قد تحطَّم وانزوى
فكأنَّ فيه نوائِحـاً يُرجَـى رِثَاهَا
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وتــــحطمتْ أصنامُ مَــكَّةَ عَلَّهَا
تُـــــحْيى قلوباً مات كُلُّ هُــدَاها
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نــيرانُ فرسٍ أُخْــمِدَت لـــمَّا بدا
نــــــــورُ النُبُوَّةِ عــاطرا ويُبَاهَا
//
وملوكُ أهْلِ الأرضِ دانوا كُلُّــهم
وتَصَدَّعَتْ تيجانُهم بِــــــضِياها
//
هى مُعْجِزَاتٌ أسْكَرتْ وَجْدِى بها
قَبَسٌ بنورِ اللهِ بل شمسٌ نراها
//
وتَعَطرَتْ أمُّ الـــــــحبيبِ بمَوْلِدٍ
وكذا النجومُ تــــــعانقتْ لِهَواها
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من ذا الذى يــهوى عيونَ محمدٍ؟
من ذا الذى يحـــكى على نَجْوَاهَا؟
//
حتى الربيعُ بـــــــعطره لـــما بدا
بستانُ وردٍ مـــــن يَفوزُ سِواهــا
//
هــــى ( آمنهْ ) عِطْرٌ لتاجِ الأنْبِيا
مـــن ذا يدانى فى الكمالِ رضاها؟
//
سَمَّاكَ رَبُّك فـــى الــسَّمَاءِ بــأحمدٍ
ومــــحمدٌ فى الأرضِ فوقَ لِوَاها
***
يا عـــــاطرا والمسكُ منه يفــوحُ
حَسْبى أزورُ وخاطرى مشــروحُ
//
إن كنتُ أمــدح فى غرامى محمدًا
فمـــــــــحمدٌ بين الورى مَمْدوحُ
//
صلـــــــى عليكَ الله يا علمَ الهُدى
أنت الحبيبُ ومُهجتى والــروحُ
//
لمـــــا عشقتك والهوى قــدرٌ لنا
والــــــوردُ ينطق عاشقا ويبوحُ
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ولـــــــــقد أَتَيْتُك روضةً قــدسية
كـــــــــان الفؤادُ معذَّبٌ مَجْـروحُ
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إنى حُسِبْتُ عليكَ يا خيرَ الــورى
والــــــــقلبُ فيه مواجعٌ وينــوحُ
//
أغمـــضتُ عينى كى أراكَ حقيقةً
فَــــــــوجدْتُ نورًا للعيونِ يلوحُ
//
قـــــــــد جئتنا بالدينِ أنتَ إمامُنا
قـــــــد جئتنا بالنورِ أنت نَصُوحُ
//
عـــــــــلَّمتَنا والخيرُ ما عَلَّمتَنـــا
وكَنـــــــوزُ عِلْمِكَ بابُهــا مَفتوحُ
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يــــــا خيرَ خلقِ اللهِ أنتَ شفيعُنا
نورُ تجلَّــــــــــى بهجةٌ وطُمُوحُ
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ياربُّ واكْتُبْ فى صحيفتى مـادحاً
بل خَادِمًا ، سَامِحْ فــــأنتَ سموحُ
//
ياربُّ إنـــــــى عاشقٌ للمـصطفى
فاصـــــــفحْ فإنك غافِرٌ وصَفوحُ