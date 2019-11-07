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إيران: احتجاز مفتشة "الطاقة الذرية".. وتجسس على مجتمع الأهواز في السويد

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

إيران: احتجاز مفتشة "الطاقة الذرية".. وتجسس على مجتمع الأهواز في السويد

عواصم - رويترز

 

قال دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن إيران احتجزت مفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها ووصف بعضهم الأمر بأنه مضايقة.

ومن المقرر أن تتم مناقشة الأمر خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة اليوم تمت الدعوة لعقده قبل فترة قصيرة لمناقشة "أمرين متعلقين بالسلامة" دون تحديدهما في جدول أعمال الاجتماع.

وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة إن السلطات الإيرانية تحفظت على وثائق سفر المفتشة بينما قال اثنان إنها احتجزت لفترة وجيزة أثناء عملها في إيران.  وقال دبلوماسي منهم إن الواقعة حدثت عند موقع نطنز للتخصيب الأسبوع الماضي وأكد دبلوماسي آخر ذلك.  وأحجمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسفير إيران لديها عن التعليق على الأمر.

وفي سياق آخر، اتهم الادعاء السويدي شخصا يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية بالتجسس على مجتمع الأهواز بالسويد ومناطق أخرى في أوروبا ونقل المعلومات إلى السلطات الإيرانية.

والأهواز أقلية عربية تعيش بالأساس في إقليم خوزستان الإيراني، وتتعرض للاضطهاد والتمييز من السلطات هناك حسبما تقول منظمة العفو الدولية.

وقالت سلطة الادعاء أمس إن الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما متهم بجمع معلومات شخصية عن أعضاء مجتمع الأهواز زاعما أنه يعمل لصالح أحد الإصدارات الإلكترونية.

وذكر الادعاء في بيان أن بعض المعلومات نقلت إلى أعضاء في أجهزة الأمن الإيرانية. وينفي الرجل الاتهامات.

وأوضح الادعاء أن أنشطة الرجل تشمل تصوير مقاطع لمبعوثين إلى مؤتمرات ومتظاهرين في فعاليات للأهواز في السويد وأنحاء متفرقة بأوروبا والتقاط صور للوحات المعدنية لسيارات والحصول على بيانات لدخول مواقع إلكترونية لعدد من الأهواز في فترة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019.

ويعود تاريخ الاضطرابات في إقليم خوزستان إلى مئة عام على الأقل عندما تمرد الزعيم المحلي على حكم الشاه رضا بهلوي، وتصاعد التوتر مرات عديدة منذ ذلك الحين.

وفي 2018، أعلنت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي حركة عرقية عربية إيرانية تسعى إلى قيام دولة مستقلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط، المسؤولية عن هجوم على عرض عسكري في الأهواز عاصمة الإقليم أدى لمقتل 25 شخصا. ودفع هذا إيران إلى اعتقال مئات من عرب الأهواز.

وفي يناير من العام الجاري، جمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة مخابرات إيرانية بعدما اتهمت هولندا طهران بقتل شخصين على أراضيها وانضمت إلى فرنسا والدنمارك في اتهام إيران بتدبير هجمات أخرى في أوروبا.

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