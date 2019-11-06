شمسُ اللهِ كاشفة

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان

يا طاهِرَ الرُّوحِ، بَوْحِي فِيْكَ قد صَدَقَا

ما قلتُ زَيْفاً، ولا إِفْكاً، ولا مَلَقَا

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آمنتُ بالحبِّ في الأوطانِ إنَّ لها

عهداً معَ الرُّوحِ، في أقداسِها خَفَقَا

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لقد توضَّأْتُ بالإكبارِ مِنْ صِغَري

كَيْمَا يفوحُ فؤادي بالهوى عَبِقَا

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"وسِرْتُ قَصْدَكِ لا كالمُشْتَهي بَلَداً

لكنْ كَمَنْ يَتَشَهَّى وَجْهَ مَنْ عَشِقَا"1

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أنا العشيقُ الذي باتتْ جوانِحُهُ

تنوءُ بالعِشْقِ لا خوفاً ولا فَرَقَا

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لكنْ كأنَّ تباريحي تهيمُ سُدًى

بلا عشيقٍ، وتَهيامي بهِ نَزِقَا

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كَـ"قَيْسَ" يَنْشُدُ في البيداءِ قِصَّتَهُ

لكنَّ ليلى تُسَاقِي غَيْرَهُ غَدَقا!

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يا وَيْحَهُ الْقَلْبُ إِنْ أَضْحَى يُسَاوِرُهُ

ظَنُّ الضَّلالةِ يُخْفي دُونَهُ الطُّرُقَا

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"يا أَعْدَلَ النَّاسِ إِلاَّ في معاملتي"2

أَلَا تَرِقُّ، وتُشْفِي الْهَمَّ والْأَرَقَا؟!

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أَلا تَفُوقُ على الإِصْباحِ مُنْتَبِهاً

حتَّى تُمَعِّنَ وجهاً فيكَ مُلْتَصِقَا

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ترى سواعِدَ تُعْلِي فيكَ صاريةً

وغُصْنُها الأخضرُ الأملودُ قد وَرِقَا

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تَرَى مُحِبِّكَ لا يرجو سِواكَ مدًى

وغيرُهُ بَاعَـــكَ الأَهواءَ مُرْتَزِقَا!

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تَرَى الصَّفِيَّ الَّذي أَوْلَاكَ صَبْوَتَهُ

يعيشُ مُصْطَبِحاً حُبًّا ومُغْتَبِقَا

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فَتَسْتَبينَ، وشمسُ اللهِ كاشفةٌ

عنِ الْخَسِيسِ، وذاكَ الْمُهْرَقِ العَرِقَا

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أَلَا تَحِنُّ، أَلَا تُشْجِيكَ سَاجِعَةٌ

فَيَمْلأَ الدَّمْعُ مِنْ تَذْكارِكَ الحَدَقَا

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وتَذْكُرَ الصَّبَّ؛ ذاكَ الْمُرْتَجِي نَظَراً

يَجِيشُ بالْحُبِّ مِنْ عينيكَ مُنْبَثِقَا

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هذا نِدَاءُ فُؤادي، سَطَّرَتْهُ يَدِي

فَكُنْ بِهِ يا سَخِيَّ الرُّوحِ مُرْتَفِقَا

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هوامش:

1- البيت للجواهري

2- الشطر للمتنبي