شمسُ اللهِ كاشفة

د. صالح الفهدي| سلطنة عمان
يا طاهِرَ الرُّوحِ، بَوْحِي فِيْكَ قد صَدَقَا
ما قلتُ زَيْفاً، ولا إِفْكاً، ولا مَلَقَا
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آمنتُ بالحبِّ في الأوطانِ إنَّ لها
عهداً معَ الرُّوحِ، في أقداسِها خَفَقَا
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لقد توضَّأْتُ بالإكبارِ مِنْ صِغَري
كَيْمَا يفوحُ فؤادي بالهوى عَبِقَا
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"وسِرْتُ قَصْدَكِ لا كالمُشْتَهي بَلَداً
لكنْ كَمَنْ يَتَشَهَّى وَجْهَ مَنْ عَشِقَا"1
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أنا العشيقُ الذي باتتْ جوانِحُهُ
تنوءُ بالعِشْقِ لا خوفاً ولا فَرَقَا
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لكنْ كأنَّ تباريحي تهيمُ سُدًى
بلا عشيقٍ، وتَهيامي بهِ نَزِقَا
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كَـ"قَيْسَ" يَنْشُدُ في البيداءِ قِصَّتَهُ
لكنَّ ليلى تُسَاقِي غَيْرَهُ غَدَقا!
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يا وَيْحَهُ الْقَلْبُ إِنْ أَضْحَى يُسَاوِرُهُ
ظَنُّ الضَّلالةِ يُخْفي دُونَهُ الطُّرُقَا
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"يا أَعْدَلَ النَّاسِ إِلاَّ في معاملتي"2
أَلَا تَرِقُّ، وتُشْفِي الْهَمَّ والْأَرَقَا؟!
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أَلا تَفُوقُ على الإِصْباحِ مُنْتَبِهاً
حتَّى تُمَعِّنَ وجهاً فيكَ مُلْتَصِقَا
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ترى سواعِدَ تُعْلِي فيكَ صاريةً
وغُصْنُها الأخضرُ الأملودُ قد وَرِقَا
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تَرَى مُحِبِّكَ لا يرجو سِواكَ مدًى
وغيرُهُ بَاعَـــكَ الأَهواءَ مُرْتَزِقَا!
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تَرَى الصَّفِيَّ الَّذي أَوْلَاكَ صَبْوَتَهُ
يعيشُ مُصْطَبِحاً حُبًّا ومُغْتَبِقَا
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فَتَسْتَبينَ، وشمسُ اللهِ كاشفةٌ
عنِ الْخَسِيسِ، وذاكَ الْمُهْرَقِ العَرِقَا
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أَلَا تَحِنُّ، أَلَا تُشْجِيكَ سَاجِعَةٌ
فَيَمْلأَ الدَّمْعُ مِنْ تَذْكارِكَ الحَدَقَا
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وتَذْكُرَ الصَّبَّ؛ ذاكَ الْمُرْتَجِي نَظَراً
يَجِيشُ بالْحُبِّ مِنْ عينيكَ مُنْبَثِقَا
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هذا نِدَاءُ فُؤادي، سَطَّرَتْهُ يَدِي
فَكُنْ بِهِ يا سَخِيَّ الرُّوحِ مُرْتَفِقَا
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هوامش:
1- البيت للجواهري
2- الشطر للمتنبي