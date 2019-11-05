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تصميم جديد لشعار "فيسبوك"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

تصميم جديد لشعار "فيسبوك"

 

كشفت شركة "فيسبوك"، ن تصميم جديد لشعارها في محاولة منها لاستخدامه في التطبيقات الأخرى التي تملكها، مثل تطبيقي التراسل الفوري واتساب، ومسنجر، وتطبيق مشاركة الصور إنستجرام، وشركة الواقع الافتراضي أوكولوس.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في بيان على مدونتها: "بدأت فيسبوك كتطبيق واحد. والآن بعد 15 عامًا، نقدم مجموعة من المنتجات التي تساعد الأشخاص على الاتصال بأصدقائهم، وعائلاتهم، وإيجاد المجتمعات، وتطوير الأعمال".

ويمتاز الشعار الجديد بأنه يستخدم الحروف الكبيرة لكتابة اسم الشركة FACEBOOK، كما يستخدم خطًا جديدًا، كما يمتاز الشعار بأنه يظهر بألوان متبدلة تعكس ألوان الخدمات والتطبيقات التي تملكها فيسبوك، مثل اللون الأرجواني المتدرج لإنستاجرام، والأخضر لواتساب، والأزرق الفاتح لمسنجر.

وقالت "فيسبوك" – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.45 مليار مستخدم نشيط شهريًا، و1.62 مليار مستخدم نشيط يوميًا – أيضًا: "خلال الأسابيع المقبلة، سوف نبدأ استخدام العلامة التجارية الجديدة ضمن منتجاتنا وموادنا التسويقية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الجديد للشركة".

ونشرت "فيسبوك" صورًا تظهر كيف سوف تستخدم الشعار الجديد في الخدمات، إذ بدلًا من عبارة (من فيسبوك) مكتوبة بخط واحد، ستكتب الآن كلمة "من" ثم الشعار الجديد بلون يناسب الخدمة، مثل اللون الأرجواني لخدمة إنستجرام.

يُشار إلى أن "فيسبوك" بدأت في شهر يونيو الماضي إضافة عبارة "من فيسبوك" إلى الخدمات التي تملكها. وأفادت التقارير بأن مؤسس "فيسبوك"، ورئيسها التنفيذي (مارك زوكربيرغ) لم يكن راضيًا عن السمعة التي حصلت عليها "فيسبوك" بسبب امتلاكها لإنستجرام، وواتساب.

وقالت "فيسبوك" في منشورها: "يجب أن يعرف الناس الشركات التي تصنع المنتجات التي يستخدمونها. وتشمل خدماتنا الرئيسية تطبيق فيسبوك، ومسنجر، وإنستغرام، وواتساب، وأوكولوس، والمتجر، وبورتال، وكاليبرا. وتشترك هذه التطبيقات والتقنيات في بنية تحتية مشتركة لسنوات والفرق التي تعمل من خلالها تعمل بشكل متكرر".

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