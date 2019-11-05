طفل كويتي يلقى حتفه دهسا أمام مدرسته

الكويت - الوكالات

توفى طفل كويتي، "6 سنوات"، أمس الاثنين، أمام مدرسته إثر تعرّضه لحادث دهس أليم في منطقة السلام بمحافظة حولي.

ونعت وزارة التربية الكويتية الطالب عبر حسابها الرسمي في تويتر": إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعي وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د حامد العازمي والأسرة التربوية، يعقوب أحمد الجفيني، الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بمواقف."

وأوضحت الوزارة انها بأنها تتابع التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدة حرصها الشديد على جميع ابنائنا الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

أثار الحادث موجة كبيرة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد الناشطون غياب الإجراءات اللازمة أمام المدارس لتجنب مثل هذه الحوادث.