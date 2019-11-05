سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

تمكن طالب سعودي يدعى نهار العنزي، من إيقاف الحافلة التي كانت تقله وهو زملائه بعد أن توفي سائق الحافلة أثناء قيادتها.

وذكرت صحيفة المدينة السعودية أن سائق الحافلة متعب بن رشيد هطيان العنزي توفي وهو يقود الحافلة أمس الاثنين في طريقهم للمدرسة في تيماء بمنطقة تبوك.

ونعى مكتب التعليم بمنطقة تيماء وفاة السائق الذي وافته المنية أثناء قيادته الحافلة لنقل طلاب المدارس إلى مدارسهم وكان معه طالبان أثناء وفاته، أحدهم الطالب نهار العنزي الذي تصرف بذكاء واستطاع إيقاف الحافلة، واطمأن مدير مكتب التعليم بتيماء فواز الفقير على الطالبين و هنأهما بالسلامة مشيدا بالدور البطولي الذي قام به الطالب نهار العنزي.