الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

"هيومن رايتس" تنتقد الإمارات بسبب المساجين الأجانب المصابين بالإيدز

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 04:19 م بتوقيت مسقط

"هيومن رايتس" تنتقد الإمارات بسبب المساجين الأجانب المصابين بالإيدز

 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن المساجين الأجانب في واحد على الأقل من السجون في الإمارات العربية المتحدة يحرمون من تلقي العلاج ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة (إتش آي في).

وقال أحد السجناء السابقين في سجن دبي المركزي للمنظمة، إن العلاج غالبا ما يتأخر أو يكون غير منتظم أو لا يُقدم على الإطلاق.

وتنص القوانين الدولية لحقوق الإنسان إلى حق السجناء في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "إن السجناء غير المواطنين لا يحصلون على رعاية طبية وعلاج مماثل لما يتلقاه السجناء الإماراتيون في سجن العوير المركزي في دبي".

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "على الإمارات الالتزام بتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات، لجميع السجناء المحتجزين دون تمييز".

وقال سجناء أجانب مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة، كانوا محتجزين سابقا في العوير، إنهم كانوا يخضعون لفحوصات منتظمة كل ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن لم يُسمح لهم بالحصول على العلاج بشكل منتظم.

كما قالوا إن مسؤولي السجن كانوا "غير مبالين" بطلبات الرعاية والعلاج، وأن بعض السجناء احتُجزوا دون تهمة "لمجرد ثبوت إصابتهم بفيروس نقص المناعة".

ويفصل السجناء المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة عن باقي السجناء الآخرين، وتحدثت تقارير عن تعرضهم لمعاملة مختلفة وتمييز ممنهج ووصمهم بالعار.

وأخبر أحد المصادر منظمة هيومن رايتس ووتش أن أحد السجناء سقط من شدة المرض بعد قرابة أربعة أشهر دون تلقيه العلاج، وأظهرت نتائج الفحوصات علامات على بوادر مرض الإيدز.

وينبغي على دولة الإمارات بصفتها من بين أعضاء الأمم المتحدة، الالتزام ببذل الجهود في إطار الحملة العالمية للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030.

وتنص معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسجون على ضرورة توفير العلاج الطبي اللازم للسجناء.

وقد أدان خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، الظروف السيئة التي احتُجز فيها الناشط الإماراتي أحمد منصور.

وقالوا إن منصور، المسجون بتهمة "تشويه سمعة البلاد" على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لديه سرير أو ماء في زنزانته وكان يخضع لفترات طويلة من الحبس الانفرادي الذي قد يعد نوعا من أنواع التعذيب.

 

المصدر : BBC

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 يوليو 2015

"هيومن رايتس" تتهم السعودية بارتكاب "جريمة حرب" في اليمن

المزيد

29 نوفمبر 2015

"هيومن رايتس ووتش": السعودية لم تحقق في مقتل مدنيين باليمن

المزيد

24 مارس 2015

"هيومن رايتس": المسلحون في سوريا يحاكون "قسوة" الجيش النظامي

المزيد

05 مايو 2016

استئناف محادثات السلام اليمنية.. و"هيومن رايتس" تطالب بالتحقيق في "جرائم حرب"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة