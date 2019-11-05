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اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 03:01 م بتوقيت مسقط

اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي

أنقرة - الوكالات

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على شقيقة الزعيم السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأعلن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، على موقع "تويتر"، القبض على شقيقة البغدادي، دون المزيد من التفاصيل أو ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

من جهته قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو إنه تم إلقاء القبض على شقيقة البغدادي مع زوجها في أعزاز السورية في عملية أمنية.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بأنه رصد عملية مداهمة نفذتها قوات تركية لأحد المخيمات قرب مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي مساء أمس الاثنين، وأن القوات "اعتقلت شقيقة البغدادي، برفقة زوجها وزوجة ابنها وأحفادها المؤلفين من 5 أطفال، بالإضافة لاعتقال 4 أشخاص عراقيين، لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانوا ينتمون للتنظيم أم لا".

ولفت المرصد إلى أن "شقيقة البغدادي كانت موجودة في المخيم منذ فترة والمخابرات التركية تعلم بوجودها هناك".

من جهته قال مصدر أمني تركي لوكالة "أسوشيتدس برس"، أمس الاثنين، إن تركيا اعتقلت رسمية عواد، شقيقة زعيم تنظيم "داعش" السابق، حيث كانت تعيش في أحد "الكرفانات" بشمال غرب سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة تمكنها من قتل البغدادي في غارة استهدفت مخبأه بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وأقر التنظيم الأسبوع الماضي بمقتل البغدادي، ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء للزعيم الجديد للتنظيم، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

 

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