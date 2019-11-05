مقترح بإنشاء مدينة ترفيهية بمتنزه النسيم

مسقط- العمانية

ناقش المجلس البلدي لمُحافظة مسقط مقترح إنشاء مدينة ترفيهية- حسب دراسة الجدوى الاقتصادية- بمتنزه النسيم، وتنفيذ مشروع ترفيهي سياحي بمتنزه رمال بوشر، وتطوير مشروع "مرح لاند" الواقع حاليًا في متنزه القرم الطبيعي ليكون بمتنزه العامرات العام.

واستعرض المجلس المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المخطط لها، والتي تبلغ 58 مشروعًا موزعة على ولايات محافظة مسقط، فيما يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 12 مشروعًا تمَّ التعاقد بشأنها مع القطاع الخاص لإقامتها. وناقش المجلس مشروع «الخوير سكوير» المركز التجاري المتنوع، وإقامة مواقف مُتعددة الطوابق في منطقة الحي التجاري بروي، ومشروع هوية نجم ومشروع الواجهة البحرية بالحيل الشمالية واللذين يقعان ضمن المشاريع قيد التوقيع.