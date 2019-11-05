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العلوم في خدمة الابتكار

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:21 ص بتوقيت مسقط

العلوم في خدمة الابتكار

تستهدف السلطنة تحقيق معدلات ابتكار متقدمة خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، من خلال جهود وطنية مخلصة تعمل على نشر ثقافة الابتكار في نفوس أصحاب القدرات المتميزة منذ الصغر، وما مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثانية إلا ترجمة لهذه الجهود التي تطمح إلى غرس مفاهيم الابتكار وتنميتها لدى طلاب وطالبات المدارس، من منطلق الأهمية الكبرى لتعليم وتأهيل وتطوير هذه الفئة.

ويسعى المهرجان الذي انطلق أمس تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، إلى التعريف ببرامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية من أجل الإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم.

إن الاهتمام بجوانب الابتكار يساعد في إحداث التطوير المأمول في العديد من القطاعات، لاسيما القطاعات الإنتاجية، التي تسعى لمواكبة مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، وما قدمته للإنسانية في صورة اختراعات وبرمجيات ذكاء اصطناعي.

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