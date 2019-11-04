"التنمية الاجتماعية" تدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم

مسقط - الرؤية

قال حمود بن مرداد الشبيبي، مدير عام مساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعضو اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، إنّ منهجية عمل التعداد الإلكتروني 2020 ليست كالتعدادات السابقة التي تنتهج نظام المسح الميداني، وإنّما يعتمد على السجلات الإدارية الإلكترونية في الدولة.

وأضاف أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تعنى بتوفير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شُكّل فريق عمل لمتابعة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحديثها واكتمالها وتسهيل إجراءات التسجيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تقدم خدماتها لهذه الفئة وقراءة البيان من مصدره، وذلك بحث جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة على ضرورة تسجيل بياناتهم في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكّد الشبيبي على ضرورة تسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد بيانات التنمية الاجتماعية، من خلال التوجه إلى أقرب دائرة من دوائر التنمية الاجتماعية المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، حيث إنّ تكامل قواعد البيانات سيكون له دور في التخطيط لمنظومة الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مستقبلا، سواء كان من جانب وزارة التنمية الاجتماعية أو من جانب الجهات الأخرى ذات العلاقة.