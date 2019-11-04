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احتجاجات لبنان تغلق شوارع رئيسية بالعاصمة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 05:50 م بتوقيت مسقط

احتجاجات لبنان تغلق شوارع رئيسية بالعاصمة

 

بيروت- الوكالات

أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان مواصلين بذلك موجة احتجاجات شلت مناحي الحياة منذ أكثر من أسبوعين.

ويحتج المتظاهرون على النخبة الحاكمة في لبنان منذ 17 أكتوبر، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي.

وقال شهود إن المحتجين أغلقوا عددا من الطرق في العاصمة بيروت. وألغيت الدراسة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المحتجين أغلقوا الطرق في مناطق أخرى منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان.

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