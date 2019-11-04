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بالفيديو.. حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء ومقتل 3 عراقيين

الإثنين 04 نوفمبر 2019 01:37 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء ومقتل 3 عراقيين

 

 بغداد - الوكالات

قتل 3 متظاهرين وأصيب 19 آخرين، في إطلاق نار وقع خلال احتجاجات ليلية، أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت مصادر طبية، أن إطلاق النار وقع ليل الأحد الاثنين، مؤكدة أن أعمال عنف تخللت تلك الاحتجاجات، وفق "فرانس برس".

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين، الذين حاصروا مبنى القنصلية الإيرانية، وتسلقوا أسوارها قبل أن يسقطوا العلم الإيراني ويستبدلوه بآخر عراقي.

كما حاول المتظاهرون إحراق مبنى القنصلية، معتبرين أن إيران تقف "خلف النظام السياسي العراقي الفاسد".

وقال مسؤولون عراقيون إن 7 رجال شرطة أصيبوا أيضا في الهجوم، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كربلاء وبغداد ومدن أخرى جنوبي العراق، إلى أعمال عنف، حيث فتحت قوات الأمن النار، وقام المحتجون بإحراق مبان حكومية ومقر الميليشيات التي تدعمها إيران.

وفي النجف، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون مقر شركة "آسيا سل" لخدمة الهاتف والإنترنت، واقتربوا من مقري شركتي "زين" و"كورك" اللتين أغلقتا بشكل سريع قبل وصول المتظاهرين.

وقد قتل أكثر من 250 شخصا في الحملة الأمنية التي استهدفت المظاهرات هذا الشهر، حسب تقديرات محلية.

 

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