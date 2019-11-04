شاهد.. فيديو لعاملة منزل بنجالية يشعل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لعاملة بنجالية تدعى سومي أكتير، قالت من خلال إنها تعرضت لاعتداءات جنسية بلا رحمة" من قبل أرباب عملها السعوديين، ما أثار احتجاجات في دكا ضد ما يتعرض له العمال في المملكة.

ودعت حكومة دكا، إلى إعادة العاملة البنجلاديشية من السعودية، بعد أن نشرت مقطع فيديو تزعم فيه تعرضها لاعتداء جنسي.

كما دعت الحكومة في بنجلاديش، "الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة إلى إعادة أكتير إلى الوطن في أسرع وقت".

وقالت أكتير، البالغة 25 عاما في مقطع الفيديو: "ربما لن أعيش لفترة أطول.. أرجوكم أنقذوني، لقد سجنوني لمدة 15 يوما وبالكاد قدموا لي الطعام، لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن".