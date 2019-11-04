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العراق الصامد

الإثنين 04 نوفمبر 2019 10:31 ص بتوقيت مسقط

العراق الصامد

الشيخ غصن بن هلال العبري | سلطنة عُمان

***

"من قراءات أمسية ولاية الحمراء – احتفالا بالعيد الوطني 49"

***

مَنْ ظنَّ أنَّ  العراق اليوم منحـرف

              فإنّه دون شــــك  فارغٌ   خـرفُ

//

ما في العراق { بقايا للشموخ } وفي

                أبنائه شــمم ما  شـــابه  الترف

//

إنَّ العـراق { بني قومي } يعلمنـا

               أنَّ  الإبـــاء له مهـرٌ  هو  التلفُ

//

إنَّ العراق { بني قومي } يقـول لنا

            هذا هو المجد،  ذاك  العار والوهفُ

//

إنَّ العراق { بني قومي }  يخـيرنا         

        هذا هو الصلب ، ذاك الطين و الخزفُ

//

إنَّ العراق وقد أبدى الصمود علـى

            رغم الحصار به الأعداء  قد  اعترفوا

//

بل تلك محنتهم في أنْ  يكون علـى

            أرض العـروبة  شـعبٌ  زاده  الأنفُ

//

أمريكا تعلم ما يحوي العراق و مـا

                قد لا  يسلمه {العــزُّ و الشـرفُ}

//

أبنـاءَ أمَّـتنا شـعبُ العراق بكـم

               قد قام يهتف  هيَّـا للعلا اعتســفوا

//

أبنـاءَ أمَّـتنا إنَّ  العــراق بكـمْ

            تشـــتد صولته فامضوا و لا تخفوا

//

أبنــاءَ أمَّـتنا إنَّ  العـراق  لـه

            حق عليكم فهـل في الحـق أنْ تقفوا

//

إنَّ الشـعوب هي الأولى  بقادتهـا

            ما للطواغيت  في هذا؟!   لينصرفوا

//

أبنــاءَ أمَّـتنا قـولـوا لقادتكـم

            أنتم أم  الغرب في هذا المقام ؟ صفوا

//

إنْ كان  للبوش  حقاً  في عروشكم

            لم الجيـوشُ إذاً والكـبرُ والصلفُ ؟!

//

من ترهبون إذا  كان العـدوُّ  لكـم

           أضحى شريكاً و أنتم دونه  تقفـوا ؟!

//

إنَّ النســاءَ لهـا رأيٌ  بناكحهـا

               ما بالنـا كنســاء العهــر نختلفُ

//

عارٌ علـى أمَّة  نالـت قيـادتهـا

           من السـماء لأهل  الأرض تنجـرفُ

//

عارٌ على أمَّة الإسـلام أجمعهــا

            هتك العراق و ما في القدس يقترفُ


 

إنَّ  الملايين  من أطفــال أمَّتنـا

              أشــــلائهم  بأديم الأرض تلتحفُ

//

أرواحهم مزقت تحت الحصار و في

              جينين كان لهم في موتهم  شــرفُ

//

الغرب { يا أمَّةَ الإسلام}  قد  فتحوا

                 حرباً عليكم  بهذا وحدهم  كشـفوا

//

قالـوا صليبيةً  شـعواء نعلــنها

                 على العروبة والإســلام ما اختلفوا

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