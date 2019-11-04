العراق الصامد

الشيخ غصن بن هلال العبري | سلطنة عُمان

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"من قراءات أمسية ولاية الحمراء – احتفالا بالعيد الوطني 49"

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مَنْ ظنَّ أنَّ العراق اليوم منحـرف

فإنّه دون شــــك فارغٌ خـرفُ

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ما في العراق { بقايا للشموخ } وفي

أبنائه شــمم ما شـــابه الترف

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إنَّ العـراق { بني قومي } يعلمنـا

أنَّ الإبـــاء له مهـرٌ هو التلفُ

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إنَّ العراق { بني قومي } يقـول لنا

هذا هو المجد، ذاك العار والوهفُ

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إنَّ العراق { بني قومي } يخـيرنا

هذا هو الصلب ، ذاك الطين و الخزفُ

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إنَّ العراق وقد أبدى الصمود علـى

رغم الحصار به الأعداء قد اعترفوا

//

بل تلك محنتهم في أنْ يكون علـى

أرض العـروبة شـعبٌ زاده الأنفُ

//

أمريكا تعلم ما يحوي العراق و مـا

قد لا يسلمه {العــزُّ و الشـرفُ}

//

أبنـاءَ أمَّـتنا شـعبُ العراق بكـم

قد قام يهتف هيَّـا للعلا اعتســفوا

//

أبنـاءَ أمَّـتنا إنَّ العــراق بكـمْ

تشـــتد صولته فامضوا و لا تخفوا

//

أبنــاءَ أمَّـتنا إنَّ العـراق لـه

حق عليكم فهـل في الحـق أنْ تقفوا

//

إنَّ الشـعوب هي الأولى بقادتهـا

ما للطواغيت في هذا؟! لينصرفوا

//

أبنــاءَ أمَّـتنا قـولـوا لقادتكـم

أنتم أم الغرب في هذا المقام ؟ صفوا

//

إنْ كان للبوش حقاً في عروشكم

لم الجيـوشُ إذاً والكـبرُ والصلفُ ؟!

//

من ترهبون إذا كان العـدوُّ لكـم

أضحى شريكاً و أنتم دونه تقفـوا ؟!

//

إنَّ النســاءَ لهـا رأيٌ بناكحهـا

ما بالنـا كنســاء العهــر نختلفُ

//

عارٌ علـى أمَّة نالـت قيـادتهـا

من السـماء لأهل الأرض تنجـرفُ

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عارٌ على أمَّة الإسـلام أجمعهــا

هتك العراق و ما في القدس يقترفُ





إنَّ الملايين من أطفــال أمَّتنـا

أشــــلائهم بأديم الأرض تلتحفُ

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أرواحهم مزقت تحت الحصار و في

جينين كان لهم في موتهم شــرفُ

//

الغرب { يا أمَّةَ الإسلام} قد فتحوا

حرباً عليكم بهذا وحدهم كشـفوا

//

قالـوا صليبيةً شـعواء نعلــنها

على العروبة والإســلام ما اختلفوا