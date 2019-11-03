الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

72 مستفيدا من دورات مكثفة على مدى 4 أيام لتنمية المهارات القيادة

"بي أيه إي سيستمز" تجدد التزامها وشراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لتأهيل الشباب

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:24 م بتوقيت مسقط

"بي أيه إي سيستمز" تجدد التزامها وشراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لتأهيل الشباب

 

مسقط – الرؤية

 

جددت "بي أيه إي سيستمز عمان" التزامها بدعم أوتورد باوند عمان (Outward Bound) للعام الثاني على التوالي، خلال الاجتماع السنوي للبرنامج في السلطنة. وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، راعي البرنامج. وعبر ذلك التعاون سيشارك نحو 72 من الشباب العماني في دورات مكثفة على مدى 4 أيام مُصممة لتطوير وتنمية وعيهم الذاتي وثقتهم بالنفس، وكذلك مرونتهم، ومهارات القيادة والعمل الجماعي.

 

وقد رعت "بي أيه إي سيستمز عمان" 4 دورات لموسم 2018/2019 وشارك في تحدياتها أكثر من 65 طالبا وطالبة في الجبل الأخضر. وقدمت الشركة عددا من المرشدين ذوي الخبرة وتفاعلوا مع الطلبة، منهم علي الخمبشي الذي تمّ تكريمه خلال اللقاء السنوي كأفضل مرشد للعام.

وبموجب التعاون، عُقدت الدورة الأولى لعام 2019/2020 في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر في الجبل الأخضر بمشاركة 20 طالبا من ولاية ازكي، وسيجري تنظيم الدورة القادمة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.

وتركز دورات البرنامج على تعزيز قابلية توظيف الشباب من خلال سلسلة من المناقشات والأنشطة التي تشجع المشاركين على التركيز على الخبرات والمهارات المهمة التي يبحث عنها أصحاب العمل عند توظيف الشباب. ويشارك الطلبة في رحلة تأخذهم عبر رمال الجبل الأخضر والشرقية وتمنحهم الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية في سلسلة من التحديات والنشاطات التفاعلية.

وقال إيان لين، المدير العام لشركة بي إيه إي سيستمز في عمان: نفخر بدعم الشباب العماني من خلال هذه المبادرة الرائعة. وستدعم الشراكة التزامنا طويل الأمد وعلاقتنا مع السلطنة. ويمتد دعم بي أيه إي سيستمز لأكثر من 50 عاما، ونؤمن بأن البرنامج يمثل فرصة رائعة لاستمرار هذا الالتزام. ويشكل الشباب العُماني المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف المستقبل في السلطنة. ونحن ملتزمون بدعمهم وتمكينهم من خلال برامج التعليم والتدريب الرائدة مثل برنامج أوتورد باوند عمان والتي تُمكنهم من اكتساب المهارات الحيوية التي ستساعدهم على المساهمة في بناء مستقبل قوي ومستدام لأنفسهم ولعمان.

وتدعم بي أيه إي سيستمز الأهداف الاقتصادية للسلطنة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التعليمية لتطوير مهارات ومواهب الأجيال الجديدة من الشباب العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2018

"بي أي إي سيستمز" تستثمر في تدريب الشباب عبر "أوتورد باوند عمان"

المزيد

06 أبريل 2015

"تنمية نفط عمان" تجدد شراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لـ3 سنوات

المزيد

22 مايو 2016

"النهضة" تجدد رعايتها لـ"أوتورد باوند عمان" لتطوير الموارد البشرية الوطنية

المزيد

30 مايو 2018

شراكة بين "بابكوك" و"أوتورد باوند" لتأهيل الشباب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة