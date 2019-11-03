"بي أيه إي سيستمز" تجدد التزامها وشراكتها مع "أوتورد باوند عمان" لتأهيل الشباب

مسقط – الرؤية

جددت "بي أيه إي سيستمز عمان" التزامها بدعم أوتورد باوند عمان (Outward Bound) للعام الثاني على التوالي، خلال الاجتماع السنوي للبرنامج في السلطنة. وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، راعي البرنامج. وعبر ذلك التعاون سيشارك نحو 72 من الشباب العماني في دورات مكثفة على مدى 4 أيام مُصممة لتطوير وتنمية وعيهم الذاتي وثقتهم بالنفس، وكذلك مرونتهم، ومهارات القيادة والعمل الجماعي.

وقد رعت "بي أيه إي سيستمز عمان" 4 دورات لموسم 2018/2019 وشارك في تحدياتها أكثر من 65 طالبا وطالبة في الجبل الأخضر. وقدمت الشركة عددا من المرشدين ذوي الخبرة وتفاعلوا مع الطلبة، منهم علي الخمبشي الذي تمّ تكريمه خلال اللقاء السنوي كأفضل مرشد للعام.

وبموجب التعاون، عُقدت الدورة الأولى لعام 2019/2020 في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر في الجبل الأخضر بمشاركة 20 طالبا من ولاية ازكي، وسيجري تنظيم الدورة القادمة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.

وتركز دورات البرنامج على تعزيز قابلية توظيف الشباب من خلال سلسلة من المناقشات والأنشطة التي تشجع المشاركين على التركيز على الخبرات والمهارات المهمة التي يبحث عنها أصحاب العمل عند توظيف الشباب. ويشارك الطلبة في رحلة تأخذهم عبر رمال الجبل الأخضر والشرقية وتمنحهم الفرصة لتطبيق المعرفة النظرية في سلسلة من التحديات والنشاطات التفاعلية.

وقال إيان لين، المدير العام لشركة بي إيه إي سيستمز في عمان: نفخر بدعم الشباب العماني من خلال هذه المبادرة الرائعة. وستدعم الشراكة التزامنا طويل الأمد وعلاقتنا مع السلطنة. ويمتد دعم بي أيه إي سيستمز لأكثر من 50 عاما، ونؤمن بأن البرنامج يمثل فرصة رائعة لاستمرار هذا الالتزام. ويشكل الشباب العُماني المفتاح الرئيسي لتحقيق أهداف المستقبل في السلطنة. ونحن ملتزمون بدعمهم وتمكينهم من خلال برامج التعليم والتدريب الرائدة مثل برنامج أوتورد باوند عمان والتي تُمكنهم من اكتساب المهارات الحيوية التي ستساعدهم على المساهمة في بناء مستقبل قوي ومستدام لأنفسهم ولعمان.

وتدعم بي أيه إي سيستمز الأهداف الاقتصادية للسلطنة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التعليمية لتطوير مهارات ومواهب الأجيال الجديدة من الشباب العماني.