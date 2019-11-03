"تويتر" يستعد لحظر الإعلانات السياسية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، أن موقع التدوينات الصغيرة سيتوقف عن قبول الإعلانات السياسية، قائلا: "لقد اتخذنا قرارًا بوقف جميع الإعلانات السياسية على تويتر على مستوى العالم، نعتقد أنه يجب العمل لوصول الرسائل السياسية، وليس شراؤها".

وأضاف دورسي "تكتسب الرسالة السياسية صفة الوصول عندما يقرر الأشخاص متابعة حساب أو إعادة تغريد، ويزيل هذا القرار الدفع مقابل الوصول، مما يفرض رسائل سياسية محسّنة للغاية وموجهة للمستخدمين. نعتقد أن هذا القرار لا ينبغي المساس به بالمال".

وغرد كبير المسؤولين الماليين على تويتر موضحاً أن الشركة حققت أقل من 3 ملايين دولار من الإعلانات السياسية في 2018. وقال "القرار الجديد مبني على المبدأ وليس المال".

ويأتي هذا الإعلان وسط إجراءات لفحص الإعلانات السياسية، وواجهت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً فيسبوك، انتقادات لأنها سمحت للسياسيين بعرض "إعلانات كاذبة".

تعليقات دورسي تضعه على خلاف مع كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك، الذين دافعوا بقوة عن سياسة فيسبوك المتمثلة في عدم التحقق من الإعلانات السياسية.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة واشنطن في وقت سابق، قال مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك: "بالنظر إلى الحساسية حول الإعلانات السياسية، فقد فكرت فيما إذا كان ينبغي لنا التوقف عن السماح بها تمامًا. ومن منظور الأعمال التجارية فهي تعد الجزء الصغير من مشروعنا، فالإعلانات السياسية تشكل جزءًا مهمًا من الأصوات خاصة بالنسبة للمرشحين المحليين والمعارضين الجدد والمجموعات الدعائية التي قد لا تحظى بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام على خلاف ذلك".

وكتبت حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى تطلب منهم التوقف عن تشغيل إعلان اتهم زورا بايدن بالفساد بسبب دوره في الأداء السياسي مع أوكرانيا خلال إدارة أوباما.

ووصف براد بارسكيل مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، خطوة تويتر بأنها "قرار غبي للغاية بالنسبة لأصحاب الأسهم".

وقال دورسي "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي وفعال للغاية للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة؛ حيث يمكن استخدامها للتأثير على الأصوات ومن ثم التأثير على حياة الملايين". وأضاف دورسي أن تويتر سيتوقف أيضًا عن عرض إعلانات القضايا، والتي يصفها تويتر بأنها إعلانات "تناصر أو تعارض القضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية". وأوضح دورسي أن الشركة ستشارك بمزيد من التفاصيل حول هذه السياسة الجديدة في 15 نوفمبر وستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في 22 نوفمبر.