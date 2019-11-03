الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

"تويتر" يستعد لحظر الإعلانات السياسية

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:26 ص بتوقيت مسقط

"تويتر" يستعد لحظر الإعلانات السياسية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلن جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، أن موقع التدوينات الصغيرة سيتوقف عن قبول الإعلانات السياسية، قائلا: "لقد اتخذنا قرارًا بوقف جميع الإعلانات السياسية على تويتر على مستوى العالم، نعتقد أنه يجب العمل لوصول الرسائل السياسية، وليس شراؤها".

وأضاف دورسي "تكتسب الرسالة السياسية صفة الوصول عندما يقرر الأشخاص متابعة حساب أو إعادة تغريد، ويزيل هذا القرار الدفع مقابل الوصول، مما يفرض رسائل سياسية محسّنة للغاية وموجهة للمستخدمين. نعتقد أن هذا القرار لا ينبغي المساس به بالمال".

وغرد كبير المسؤولين الماليين على تويتر موضحاً أن الشركة حققت أقل من 3 ملايين دولار من الإعلانات السياسية في 2018. وقال "القرار الجديد مبني على المبدأ وليس المال".

ويأتي هذا الإعلان وسط إجراءات لفحص الإعلانات السياسية، وواجهت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصةً فيسبوك، انتقادات لأنها سمحت للسياسيين بعرض "إعلانات كاذبة".

تعليقات دورسي تضعه على خلاف مع كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك، الذين دافعوا بقوة عن سياسة فيسبوك المتمثلة في عدم التحقق من الإعلانات السياسية.

وفي خطاب ألقاه في العاصمة واشنطن في وقت سابق، قال مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك: "بالنظر إلى الحساسية حول الإعلانات السياسية، فقد فكرت فيما إذا كان ينبغي لنا التوقف عن السماح بها تمامًا. ومن منظور الأعمال التجارية فهي تعد الجزء الصغير من مشروعنا، فالإعلانات السياسية تشكل جزءًا مهمًا من الأصوات خاصة بالنسبة للمرشحين المحليين والمعارضين الجدد والمجموعات الدعائية التي قد لا تحظى بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام على خلاف ذلك".

وكتبت حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى تطلب منهم التوقف عن تشغيل إعلان اتهم زورا بايدن بالفساد بسبب دوره في الأداء السياسي مع أوكرانيا خلال إدارة أوباما.

ووصف براد بارسكيل مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، خطوة تويتر بأنها "قرار غبي للغاية بالنسبة لأصحاب الأسهم".

وقال دورسي "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي وفعال للغاية للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة؛ حيث يمكن استخدامها للتأثير على الأصوات ومن ثم التأثير على حياة الملايين". وأضاف دورسي أن تويتر سيتوقف أيضًا عن عرض إعلانات القضايا، والتي يصفها تويتر بأنها إعلانات "تناصر أو تعارض القضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية". وأوضح دورسي أن الشركة ستشارك بمزيد من التفاصيل حول هذه السياسة الجديدة في 15 نوفمبر وستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية في 22 نوفمبر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أكتوبر 2018

ارتفاع أسعار النفط.. ولا نية سعودية لحظر الصادرات

المزيد

03 أكتوبر 2017

استعراض خطط تطوير إستراتيجية وطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المزيد

10 أغسطس 2015

رئيس وزراء اليابان يجدد تعهده بعدم امتلاك أسلحة نووية.. والبابا يدعو لحظر عالمي

المزيد

25 يونيو 2015

ملل الإعلانات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة