الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

مسقط - الرؤية

تحتفي الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء مساء الثلاثاء 5 نوفمبر المقبل، بمقرها بمرتفعات المطار، بالفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات في دورتها الحادية عشرة وتكريم شخصيتي العام الثقافيتين، وذلك تحت رعاية معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وأعلنت الجمعية اختيار كل من الشاعر والأديب محمد بن حمد بن علي المسروري، ومكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بولاية الحمراء، شخصيتي العام الثقافيتين، تقديرا على إنجازهما الثقافي الحافل.

وسيتضمّن الحفل إعلان الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2019م، والتي شملت هذا العام ستة مجالات أدبية تمثلت في الرواية والقصة القصيرة والشعر الشعبي والدراسات النقدية والدراسات الفكرية وتحقيق المخطوطات.

ويتنافس على جوائز الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2019م، (26) إصدارًا، انطبقت عليها شروط المشاركة التي أعلنتها الجمعية، وسيشتمل الحفل على كلمة المحتفى بهما، بالإضافة إلى كلمات لجان التحكيم التي ستعلن الفائزين في كل مجال من مجالات المسابقة.

وتنقسم جائزة الإبداع الثقافي إلى فرعين، هما فرع الإنجاز الثقافي ولا يخضع هذا الفرع للتحكيم وتُمنح بقرار من مجلس إدارة الجمعية للمثقفين والمبدعين والمفكرين العمانيين والمبادرات والمشاريع الثقافية، على ما قدّموه من خدمة للثقافة طوال مسيرتهم الإبداعية، أمّا الفرع الثاني فهو فرع جائزة أفضل الإصدارات وتمنح للفائزين المتقدمين في المجالات المعلنة سنوياً، كما تخضع لتقييم لجان التحكيم، دون تدخل من مجلس إدارة الجمعية، ويمنح الفائزين في كل مجال من مجالات هذا الفرع، مبلغ ألف ريال عماني، ودرع تذكاري.

وفي سياق متصل تُكرم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء الشاعر والأديب محمد بن حمد بن علي المسروري الذي اختارته شخصية العام 2019م الثقافية، تقديرا لعطائه الفكري، وما قدّمه للساحة الأدبية العمانية من إسهامات تمثّلت في إصداراته الشعرية وتحقيق وجمع الفنون الشعبية، بالإضافة إلى دوره في تنشيط المنتدى الأدبي إبّان فترة وجوده في مجلس إدارته.

شغل محمد المسروري عدة مناصب منذ تاريخ تعيينه في15/12/1971م، بدءًا من سكرتير دائرة رعاية الشباب في وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، وحتى عمله كمستشار وزير الإسكان والكهرباء والمياه لشؤون الأراضي، متنقلا بين عمله كسكرتير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير عام الشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير عام التخطيط العمراني وشؤون الأراضي بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار ثمّ مدير عام الإسكان بمحافظة ظفار في وزارة الإسكان حيث نقلت اختصاصات تلك المديرية من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى وزارة الإسكان، بعدها مدير عام مشروعات الإسكان ثم مدير عام شؤون الأراضي بوزارة الإسكان. شغل المسروري نائبل لرئيس المنتدى الأدبي، ثم رئيسًا للمنتدى الأدبي، وتشرف بعضوية مجلس الدولة للدورتين الخامسة والسادسة، وتولى مهام نائب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة في دورة المجلس الأخيرة.

وله مجموعة من الإصدارات في الشعر والتحقيق والرواية والمقالات الأدبية، ومن مؤلفاته وهج القوافي وهو ديوان شعر شعبي لأكثر من شاعر عُماني وصدر العام 2018م، وجمع وتحقيق ديوان الشاعر الشعبي حافظ المسكري (2016م)، وديوان جبل قهوان (2015م)، وتحقيق ومراجعة وإصدار ديوان الشاعر عامر بن سليمان الشعيبي (المطوع) (2009م) الطبعة الثانية باستزادة (2013م)، ودواوين (وشاح الفجر )2007م، و (انتظار) 2006م، و(تغاريد )2005م، و(فنون الشعر الشعبي في سلطنة عمان) 2004م، والميدان مبنى ومغنى ومعنى (2002م)، وفي الرواية كتب رواية (ولد العجيلي) الطبعة الأولى2003م، بالإضافة إلى مؤلفات (حداء الساري) 1988م، وهو عبارة عن مراجعة وإصدار ديوان الشاعر الشعبي (سويري).

كما تُكرّم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية العامة بولاية الحمراء، تقديرا لإسهامها وعطائها الثقافي، ودورها في خدمة مختلف شرائح المجتمع.

بدأ الشيخ محسن بن زهران العبري بتشكيل مكتبته منذ شبابه بالاحتفاظ بمخطوطات التي يستنسخها جده الشيخ محمد بن سالم العبري أو يعطيها له والده الشيخ زهران بن محمد العبري أو التي يتدارسها الطلبة في نفس المنزل، حيث اتخذه الشيخ العلامة إبراهيم بن سعيد العبري مدرسة في تلك الفترة. ثم نقل مكتبته إلى بيت الغنيمة الذي تأسس في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، بعدها إلى مقرها الحالي في بيت الحمراء التراثي بالمنيزف.