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بالفيديو .. كندية تفوز بأول مباراة للمصارعة النسائية بالسعودية

الجمعة 01 نوفمبر 2019 02:15 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. كندية تفوز بأول مباراة للمصارعة النسائية بالسعودية

الرياض - الوكالات

فازت النجمة الكندية، ناتاليا نيدهارت، على الأمريكية، لايسي إيفانز، أمس الخميس، في أول مباراة للمصارعة النسائية تقام في المملكة العربية السعودية.

وظهرت نتاليا ولايسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية، ضمن فعاليات "كراون جول 2019".

وكان اتحاد WWE قد أعلن، في وقت سابق، إقامة مباراة مصارعة نسائية لأول مرة في التاريخ على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن عرض "كراون جول"، بمدينة الرياض.

ووقتها، علقت إيفانز على الخبر، قائلة: "لم أعتقد أبدا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع  WWE، غدا سأجعل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك".

ومن جانبها، قالت ناتاليا: "العالم سيشاهدنا. فخورة جدا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي".

"كراون جول" هو عرض مصارعة محترفين تقدمه شركة دبليو دبليو إي وسوف يشاركه فيه المصارعين من قسمي راو وسماكداون.

العرض جزء من فعاليات موسم الرياض، ويستضيفه ملعب الملك فهد الدولي، ويعتبر العرض الثاني في السعودية بعد عرض كراون جول عام 2018.

 

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