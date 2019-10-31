فاطمة وهيدي | مصر

مُنتهى الـ قسوة

أن تجعلني ربيعاً

ثم

تَذرني فريسة للـ " تصحّر " !

***

سألتُكَ: ماذا أفعلُ إذا إشتقتُ لك؟

فأجبتني: اكتبي !

والآن : ماذا أفعل عندما يخنقني الغياب؟

كيف أكتب و كُلّي يتصدّع؟

***

أنحرُ كرامتي

على أبواب صمتكَ

فتنخر عظامي

بابتسامة

أشدّ فتكاً من الصمت

***

تلويحة رحيلكَ

ما زالت تنشبُ أظافرَها في قلب الروح

وعيونُ قلبِي الشاخصة تتساءل:

هل حقاً ستعود ؟ !

***

عندما غِبتَ عني

لم أمتْ ..

ولكنني

لم أعش أيضاً !

***

أقصى الحُلم

يَهبُني لـ أقسى الشوق

***

في غيابك

بوصلة قلبي تهديني إليكَ

ويُضيعني الشوق

***

في غيابك

تلسعني برودة الفقد

فأشتاق لدفئكَ

***

في غيابك

لا أمتلك إلا

لظى الشوق

وحنيناً يرتلُ الأنين

وقلباً يتحشرجُ حزناً

***

عيوني مُلبدة بالحزن

وكبريائي يمنعُ سقوطَ المطر

***

أزرعُ أمنياتي في أرض الانتظار ..

تُرى متى سأحصد سنابلَ اللقاء ؟ !

***

تَحِنُّ العَينُ لِرُؤياكَ

فَـ يَلِحُ النَبضُ بِـ خَفْقِه لـِ تُشرقَ

فـَ ادنُو، و جُدّ عَلى قَلْبٍ

مِن شَوقِه تَكاد أضْلُعُه تَنطق

***

ليتني أنشطرُ

لـ أشتّتَ وَجعي!

***

السِحرُ هو أن

تستحوذَ على كافة حواسي في غيابك !!

***

مطرُ العيونِ لا يَعني أنها تعاني من صقيع

ولكنها تستجيرُ من الجفاف !!

***

ملائكية روحي

تحرمُني من المعاملة كـ إنسانة

***

أُمَارِسُ الانْتِظار كَيْمَا ألْتَقِيكَ صُدْفَة أخرى !!