ستكون عظامك نايات قوية بعد ثقبها

رضا أحمد | مصر
ﺗﻌﻠﻘﺖُ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ ﻗﺪﻣﻲ ﺃﻣﻲ،
ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﻄﺖ ﺧﻔﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﻤﺔ ﻫﺸﺔ،
ﺗﺘﺪﺣﺮﺝ بعيدًا ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ،
ﻭﺣﻴﻦ ﺳﻘﻄﺖُ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺃﺑﻲ
ﻟﻢ ﺗﺬﻕ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴرُ ﻃﻌﻢَ ﺍﻟﻘﻤﺢ؛
ﻛﻨﺖُ ﺍﻟﻔﺰﺍﻋﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ.
ﺍﻣﺴﺢ ﺩﻣﻮﻋﻚ،
ﻟﻦ ﺃﺑﻜﻲ ﻋﻠﻴﻚ،
لن أمتثل ﻟﻀﻮﺀ ﻗﻠﺒﻚ؛
ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻌﻬﺎ،
لا نسغ لها.
ﻋﻨﺪﻫﺎ: ﻛﺮﻧﻔﺎﻝ الأﺭﻕ،
ﻛﻮﺍﺑﻴﺲ ﺳﺨﻴﻔﺔ ﻷﺷﺒﺎﺡ ﻣﺘﺼﺎﺑﻴﺔ،
ﻭﺃﺳﺮﺍﺏ ﻫﺎﻣﻮﺵ
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻲ؛
ﺃﻛﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺶ/ ﺳﺮﻳﺮﻱ
ﺃﻋﻄﺘﻨﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﻭﺣﺮﻣﺘﻨﻲ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺓ أُرِتّقُ ﺑﻬﺎ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻤﺮﻱ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ.
ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻚ؛
أﻛﺘﻔﻲ ﺑﻠﻌﻖ ﻓﺄﺳﻚ
ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺠﺖ ﻗﻠﺒﻲ،
ﺑﻌﺮﺍﺋﺶ ﺍﻟﻠﺒﻼﺏ ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﺤﺐ ﺑﻴﻨﻨﺎ، ﻛﺎﻥ نهرًا،
ﻳﻘﻬﻘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺗﺴﺠﺮﻩ
ﻭﺷﺠﺮﺓ ﺳﺎﺫﺟﺔ
ﺗﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﻇﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻋﺐ ﻭﺟﻬﻪ.
ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺒﺄﻭﺍ
ﺑﺠﻔﺎﻑ ﻗﻠﺒﻚ؛
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻛﺄﺳﻲ ﻣﻤﻠﻮﺀﺓ
ﺑﻤﺎﺋﻚ،
ﻭﺳﺎﻗﺎﻱ ﺑﻌﻴﺪﺗﺎﻥ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺰﻩ ﺗﺤﺖ التراب.