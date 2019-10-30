وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري يرعى المؤتمر السنوي السادس لخدمة العملاء

مسقط – الرؤية

رعى سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري صباح أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019م المؤتمر السنوي السادس لخدمة العملاء والمراجعين، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع شركة الأصايل للمؤتمرات بفندق فريزر سويتس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية.

ويستهدف المؤتمر مديري ومسؤولي وحدات خدمة العملاء ومديري الفروع المصرفية وأخصائي خدمة العملاء وموظفو الوحدات الخدمة والبنوك والفنادق والمستشفيات وشركات الاتصالات، وكافة العاملين في مجال خدمة العملاء.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على مفهوم "الإبهار" في خدمة العملاء، ومعرفة الاستراتيجيات اللازمة لتحقيقه، والخطوات الست في التركيز على بيئة المؤسسة، وكيفية تحقيق التميز في خدمة العملاء، ومعرفة الفرق بين رضا العميل وولاء العميل.

من جانبه قال مروان بن محمد المطروشي مدير عام شركة الأصايل للمؤتمرات، في كلمته إنّ خدمة العملاء والمراجعين هي من صلب نجاح المؤسسات والشركات التجارية، فبدون الزبون أو المراجع فلا قيمة للمؤسسة لذلك فمن اهتم بتحسين الخدمة وحرص على تطويرها ضمن مكانا في السوق.

وأضاف المطروشي، أنّ العميل لديه الكثير من البدائل والخيارات خصوصاً مع التطوير التكنولوجي الهائل، فخدمة العملاء والمراجعين هي جهد تقدمه المؤسسة لزبائنها ومراجعيها لتحقيق المنفعة للمؤسسة من جهة، وللوصول على رضا العميل والمراجع من السلع والمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة لزبائنها من جهة أخرى.

وناقش المؤتمر محاور عدة أهمها الرحلة الإبهار من خلال لحظات من الإبهار للعملاء في داخل وخارج المؤسسة، وثقافة العميل وتحقيق مفهوم ثقافة العميل للوصول الى الإبهار، ومناقشة الخطوات الستة الرئيسية للتركيز على ثقافة العميل، وأهمية جودة الخدمة في خطوات العميل من خلال استخدام نظرية RATER لتعزيز جودة الخدمات ولحظات الحقيقة ولحظات الإبهار ومناقشة التميز في خدمة العملاء في القطاعين العام والخاص.

