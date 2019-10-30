نعمة الفيتوري | ليبيا
مبللاً بالصمت
بالصخب
احتوى المكنون
يشهد على حيرتي
وأنت اللامرئي في حيز شكلي
وفيك يكمن سر تشكيلي ..
سمائي مغطاة بغيوم حبلى
وحبك الوفير ..
وعلى حافة الهطول ..
يترقب شوق البحور ..
وتصدع جدران القلوب
وأمسياتنا كما نحب ..
وقصيدة ينقصها شطر أخير .. وحفنة وطن
زهرة بنفسج مغروسة في صدر الطين .. تطل برأسها
تلقي تحية الصباح لكل العشاق ..
وفي فورة الحب تتعلق قلوبنا بالمشانق التي تنصبها الحروب ..
الحروب التي لا تتذوق جمال الأرواح
إلا عندما تزهق ..
وتفرغ من أثداء الأوطان كل لبنها
وتجبر الأيام فيها
أن تكون هشة ..
والأرض ..
فاقدة للمناعة . . مسلوبة المقاومة ..
والحب مفقود .