"أومنفيست" تجدد تعاونها مع "الزبير" بتبني مقعدين في برنامج الدعم المباشر 2020

مسقط - الرؤية

جدَّدت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" شراكتها مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، من خلال تبنيها مقعدين في الدورة السادسة لبرنامج الدعم المباشر 2020، ضمن "الشركاء الداعمين" للبرنامج للسنة الثالثة على التوالي. ووقع الاتفاقية هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيارات عضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير نيابة عن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، فيما وقعها نيابة عن أومنفيست عبدالعزيز بن محمد البلوشي الرئيس التنفيذي للشركة.

وجاء التوقيع خلال حفل إطلاق الدورة السادسة لبرنامج الدعم المباشر الذي أقامه مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في بيت الزبير، وحضر الحفل عدد من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات والبنوك والمؤسسات المعنية بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركاء الإستراتيجيين للمركز من القطاعين العام والخاص، وعدد من المسؤولين من مجموعة شركات مؤسسة الزبير وأعضاء برنامج الدعم المباشر في دوراته السابقة، إلى جانب عدد من رواد الاعمال اصحاب الموسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبناءً على هذا التعاون، توفر أومنفيست منحة مالية وفرصا لتطوير الأعمال والاستفادة من الخبرات المتعددة عبر شركات المجموعة لمن سيجري اختيارهم للمقعدين اللذين تبنتهما اومنفيست في البرنامج للعام 2020.

وقال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومنفيست: سعداء بتجديد تعاوننا مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة ضمن الشركاء الداعمين بتبني مقعدين في الدورة السادسة لبرنامج الدعم المباشر، بعد أن أثمر التعاون عن نتائج طيبة ومشجعة في الدورتين السابقتين. وسررنا بدعم مشروع الشركة العالمية للفضاء والتكنولوجيا، والذي يعمل على تعزيز الخبرات والعلوم الفضائية في السلطنة، ومشروع الخدمة لإعادة التدوير والمتخصص في إدارة النفايات وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وكيفية إدارة النفايات والاستفادة منها في إعادة التصنيع.

وأضاف البلوشي: نُثني على برنامج الدعم المباشر المقدم من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، والذي يعد من البرامج الرائدة في السلطنة في مجال دعم المؤسسات الصغيرة، حيث يعكف المركز على تقديم مختلف الخدمات والمبادرات المتميزة، والتي انعكست بشكل إيجابي على أعضاء البرنامج بشكل خاص، وأعضاء المركز بشكل عام. ونقدر الدور البارز لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة خلال السنوات الست الماضية، والذي أسهم بلا شك في إحداث نقلة نوعية في إحداث اثر مجتمعي مستدام وقابل للنمو.

من جانبه، قال محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بموسسة الزبير المشرف على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: إن تجديد الشراكة من قبل أومنفيست يعكس مدى أهمية ونجاح برنامج الدعم المباشر المقدم من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، مشيرا إلى أن الدعم المقدم لرواد الأعمال من قبل أومنفيست سوف يُسهم في إحداث نقلة نوعية لهذه المشاريع، ويعزز روح المبادرة والإبتكار للمؤسسات الصغيرة.

وعبر محمود العامري أحد مؤسسي شركة الخدمة لإعادة التدوير، عن سعادته بفوزه ببرنامج الدعم المباشر والدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه من كل من مركز الزبير للموسسات الصغيرة وأومنفيست، وقال: كان انضمامنا إلى برنامج الدعم المباشر مرحلة انتقالية مهمة في مشروعي التجاري، فإلى جانب تطوير نظام المحاسبة المالية ليكون نظامًا آليًّا، وتسديد بعض المستحقات السابقة على المؤسسة، وتطوير نظام الاتصالات الداخلية، كان الأمر الأهم هو التمويل المرن الذي حصلنا عليه من خلال الشركة الوطنية للتمويل بتسهيل من "أومنفيست"، والذي مكننا من شراء شاحنة جديدة مجهزة بأحدث التقنيات في مجال جمع ونقل النفايات بشكل عام ونفايات البطاريات الحمضية على وجه الخصوص.