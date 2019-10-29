بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط- العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم (73 /2019) بتعيين مستشار في وزارة الشؤون القانونية.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعين حسين بن علي بن زاهر الهلالي مستشارا في وزارة الشؤون القانونية بالدرجة الخاصة. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 1 من ربيع الأول سنة 1441هـ الموافق: 29 من أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (74 /2019) بتعيين مدَع عام.

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99 وعلى المرسوم السلطاني رقم 4/2014 بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعين نصر بن خميس بن محمد الصواعي مدعيا عاما. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 1 من ربيع الأول سنة 1441هـ الموافق: 29 من أكتوبر سنة 2019م.