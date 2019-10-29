استعراض أنظمة التوزيع والتشغيل وحماية شبكات الطاقة في "كهرباء الخليج 2019"

مسقط - الرؤية

قدَّم مجموعة من مهندسي الشركة العمانية لنقل الكهرباء عددًا من الدراسات حول الطاقة البديلة، ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض كهرباء الخليج، الذي يُشارك فيه 400 من المختصين والخبراء والباحثين في صناعة الكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقدم أحمد بن سليّم بن خلفان العميري مهندس دراسات النظم الكهربائية بالشركة العمانية لنقل الكهرباء، ورقة عمل بعنوان "دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لتوصيل 1000 ميجاواط من محطة الطاقة الشمسية بولاية منح بشبكة عمان الرئيسة" والتي تملكها وتديرها الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وتناولت معايير نقل الكهرباء الآمنة وقوانين قواعد الشبكة الكهربائية. وتضمنت ورقة العمل دراسة ثلاثة أنواع من التوصيلات وباستفاضة موسعة من الناحيتين الفنية والاقتصادية.

واستعرضتْ ورقة العمل طريقة نقل الطاقة من هذه المحطة إلى الشبكة الرئيسة وتوزيعها إلى المناطق ذات الاستهلاك العالي، وتضمَّن الخيار الأفضل للمشروع فنيا واقتصاديا بناء محطة بجهد 400 كيلو فولت تابعة للشركة العمانية لنقل الكهرباء واستغلال خط 400 كيلو فولت الذي يربط محطة عبري ومحطة ازكي، والذي يعتبر أقرب خط يمر بالقرب من محطة الطاقة الشمسية لتوصيلها مباشرة لتقليل الكلفة الناتجة من التوصيل مع بناء خط 400 كيلو فولت يربط ما بين محطة عبري ومحطتي جهد 400 كيلوفولت بالجفنيين مروراً بالرستاق.

وقدَّم المهندس عبدالله بن علي بن راشد الحبسي مهندس تخطيط بالشركة العمانية لنقل الكهرباء، ورقة بعنوان "الدراسة الفنية لمشروع ربط محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وربطها بالشبكة الرئيسة"، وتطرقت إلى دراسة الجدوى الفنية لربط محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح وربطها بالشبكة الرئيسة وبطاقة قدرها 400 ميجاوات. وتناولت الدراسة قدرة الشبكة الرئيسة على استيعاب الطاقة الناتجة عن الرياح والتي تسهم إسهاما بالغ الأهمية في تقليل التكاليف التشغيلية وقيمة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة لإستيعاب الطلب المتزايد التي تشهدها المناطق الصناعية في الدقم.

كما قدم المهندس أنور الحارثي ورقة عمل بعنوان "تأثير طاقة الرياح في ثبات جهد الشبكة الكهرباء"، وناقشت ضرورة مراجعة قواعد شبكة الكهرباء لمواكبة التحديات المتوقعة للطاقة المتجددة، وتضمَّنت أهم القواعد المتبعة لضبط طاقة الرياح في الدول المتقدمة، والتي من أهمها شروط دعم الطاقة بواسطة محطات طاقة الرياح التي تُساعد على تثبيت جهد الشبكة.

وقدم محمد بن حمود الحسني من الشركة العمانية لنقل الكهرباء ورقة عمل بعنوان التقييم الفني لمشروع ربط شبكات الشمال والجنوب بسلطنة عمان بجهد ٤٠٠ ك.ف. وهدفت ورقة العمل إلى دراسة خيارات توصيل أربع شبكات وهي شبكة الكهرباء الرئيسة في الشمال وشبكة ظفار التابعة للشركة العمانية لنقل الكهرباء وشبكة شركة نفط عمان وشبكة الكهرباء في منطقة دقم التابعة لشركة تنوير.

وتحدَّثت ثرية الشكيلية خريجة جامعة السلطان قابوس من كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية، عن تقييم القدرة الشمسية الكهروضوئية في النظام الرئيسي المترابط في عمان، مؤكدة أن تقدير قيمة قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أمر مهم لضمان توفير الكفاءة والأمن.