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تأكيدًا على أنّ المرأة شريك فاعل في بناء الوطن

"إشراقة كيمجي رامداس" تحتفل بيوم المرأة العمانية

الأحد 27 أكتوبر 2019 07:12 م بتوقيت مسقط

"إشراقة كيمجي رامداس" تحتفل بيوم المرأة العمانية

 

مسقط - الرؤية

احتفلت إشراقة، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، بمناسبة يوم المرأة العمانية والذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، وذلك تكريما لإنجازات المرأة العمانية في المجتمع.

وجاء هذا الحدث تقديرًا وتكريمًا للمساهمات الفاعلة للموظفات العمانيات بشكل خاص ولكافة جهودهن المبذولة في سبيل نمو وازدهار مجموعة كيمجي رامداس. وسلّط الحفل الضوء على إنجازات المرأة العمانية العاملة، والتحديات التي تواجهها في الموازنة بين متطلبات الوظيفة ومسؤوليات الحياة الأسرية، كما ألقي الضوء خلال الحفل على سبل ونصائح لتحقيق هذا التوازن، وتقديم الشكر للنساء العاملات على الروح الإيجابية والتعاون التي يتسمن بها.

وقالت كنان كاباديا عضو مجلس الإدارة بمجموعة كيمجي رامداس: "نلتزم في مجموعة كيمجي رامداس بتكريم كل جهد وعمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا لكل عضو من أعضاء المجموعة. كما أننا نركز على تقديم أفضل الفرص والسبل لدعم وتطوير النساء العاملات في مجموعة كيمجي رامداس من خلال منحهن المزيد من المسؤوليات والسلطة وفرص ارتقاء السلم الوظيفي، وذلك إيمانًا وإدراكاً منا بدور المرأة الحيوي في بناء المجتمع وإلهاما لغيرهن من النساء لخطو خطوات مماثلة لتطوير أنفسهن والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية الوطنية".

وأثبتت المرأة العمانية جدارتها وحضورها الفاعل في مختلف المجالات الحيوية في البلاد وقد ترجمت الثقة السامية التي أولاها لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد من خلال إثبات دورها الفاعل في التنمية وتحقيقها للعديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. ويعد الاحتفال بيوم المرأة العمانية دليلا على الثقة التي تم منحها للمرأة العمانية وتقديرًا على مشاركتها وإسهامها الفاعل في المجتمع.

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