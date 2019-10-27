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شاهد بالفيديو .. عملية مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي

الأحد 27 أكتوبر 2019 01:35 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو .. عملية مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي

 

 

عواصم - الوكالات

بث التلفزيون الرسمي العراقي مشاهد لما قال إنها الغارة التي تسببت في مقتل البغدادي، مؤكدا أن الاستخبارات العراقية ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم "داعش".

وتداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

 

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