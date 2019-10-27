الأحد, 27 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي.. وترامب سيدلي بـ"تصريح هام"

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي.. وترامب سيدلي بـ"تصريح هام"

العالم-وكالات

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين أميركيين، الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنهم لم يؤكدوا -حتى الآن- مقتله في العملية.

ونقلت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الأميركية واشنطن، عن وسائل إعلام أميركية قولها، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها.

وذكرت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول عسكري كبير، أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش في غارة السبت في شمال شرقي سوريا.

وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح "هام جدا"، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: "لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 يوليو 2017

العراق ينفي مقتل البغدادي

المزيد

22 أغسطس 2015

مقتل نائب البغدادي بالعراق

المزيد

23 يونيو 2017

روسيا: احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون 100%

المزيد

11 أكتوبر 2015

قصف موكب أبوبكر البغدادي.. وأنباء عن مقتل الزعيم الداعشي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

بدء التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2019

المحليات - أخبار

"كيار" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وكيل "الإعلام" لـ"الرؤية": إعلان النتائج في الثامنة مساءً "رقم قياسي"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالانفوجراف: التصويت في انتخابات الشورى.. خطوة بخطوة

المحليات - أخبار

110 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين حتى السابعة مساءً

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة