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بالفيديو.. وافد يأخذ "سيلفي الوردة" أمام مواطنة سعودية والسلطات تضبطه

السبت 26 أكتوبر 2019 03:35 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. وافد يأخذ "سيلفي الوردة" أمام مواطنة سعودية والسلطات تضبطه

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على مقيم آسيوي التقط لنفسه مشهدا أمام موظفة وبيده وردة.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية  أن عملية القبض على المقيم جاءت بعد مطالبات على خلفية تداول مقطع فيديو بسبب ما أظهره "من إشارات للتحرش بالموظفة".

 

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