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بالصور.. الكوليرا تقتل 913 في اليمن

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

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صنعاء - الوكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد 913 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ويعاني أكثر من عشرين مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي.

وفي تقرير لها، رصدت المنظمة ما يقرب من سبعمئة ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في هذا البلد، ويشكل الأطفال دون سن الخامسة نحو 25% من هذه الحالات.

وحذّرت الصحة العالمية من زيادة متوقعة خلال الأسابيع المقبلة للحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا، بسبب الأمطار الغزيرة في بعض المحافظات كالحديدة ولحج وإب وذمار والعاصمة صنعاء.

من جهة أخرى، أعلن برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يواجه نصفهم نقصا حادا في الغذاء.

وقال نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي باليمن إن المنظمة تمكنت من الوصول إلى عشرات الأسر المحاصرة بمدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، وذلك للمرة الثانية خلال عام.

ودعا البرنامج أطراف الصراع في اليمن إلى توفير ممر آمن للمدنيين من مدينة الدريهمي المحاصرة وإليها.

وأضاف أنه يقدم مساعدات غذائية شهرية باليمن لنحو 12 مليون شخص من السكان الأشد احتياجا، وهي أكبر العمليات الإنسانية التي ينفذها البرنامج على مستوى العالم.

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