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عقوبة تعزيرية لسعودي حرم بناته من الهوية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 04:49 م بتوقيت مسقط

عقوبة تعزيرية لسعودي حرم بناته من الهوية

تدخلت النيابة العامة بالسعودية، لرفع الضرر عن بنات متضررات من والدهم السعودي، الذي حرمهن من الهوية الوطنية.

وقالت صحيفة "عكاظ " السعودية، إن النيابة أحالت الشخص المعني إلى المحكمة المختصة، بتهمة "إساءة معاملة قاصر".

وأوضحت أن طليقة المواطن «وكيلة بناته» اتهمت طليقها بأنه حرمهن من الهوية الوطنية، مما منعهن من استخدامها في شؤون حياتهن ودراستهن.

وأكدت أم القاصرات، في شكوى للإدارة العامة للحقوق الخاصة بإمارة منطقة جازان، أن طليقها «أبو البنات» رفض تسليم إثباتات بناته التي أخذها منهن، وأصبحن متضررات لعدم وجود هوية وطنية وهن يدرسن في الجامعة.

وفيما استجوبت النيابة الأب، أجاب بأن سبب سحب الهويات من بناته، أن طليقته تعيش معهن، وتسافر دون محرم ودون علمه، فسحب الهويات خوفاً وخشية.

من جانبها رفعت النيابة العامة الدعوى للمحكمة، مطالبة بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء ما بدر منه.

 

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