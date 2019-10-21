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كويكب يهدد الأرض .. نهاية الأسبوع

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:42 م بتوقيت مسقط

كويكب يهدد الأرض .. نهاية الأسبوع

 

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن كويكبا يتراوح طوله بين 400 متر وكيلومتر واحد سيقترب من الأرض يوم 25 أكتوبر الجاري.

ويشير مركز بحوث الأجسام القريبة من الأرض التابع لـ "ناسا"، إلى أن أقصر مسافة ستفصل الكويكب 162082 (1998 HL1) عن الأرض ستكون يوم 25 أكتوبر الجاري في الساعة 20.21 بتوقيت موسكو.

ويضيف، أن هذا الكويكب لا يشكل خطورة على الأرض، حيث مساره يبعد عن كوكبنا 0.94 من الوحدة الفلكية (الوحدة الفلكية تساوي المسافة بين الأرض والشمس).

ويذكر أن هذا الكويكب اكتشف في 18 أبريل عام 1998 وهو أصغر بكثير من الكواكب وينسب إلى مجموعة "أبولو" التي تتميز بعدم وجود غلاف جوي لها.

 

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