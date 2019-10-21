الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

مسؤولو إدارات التشريع بـ"دول التعاون" يبحثون في مسقط تعزيز التعاون

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

مسؤولو إدارات التشريع بـ"دول التعاون" يبحثون في مسقط تعزيز التعاون

 

مسقط - الرؤية
استضافتْ السلطنة -مُمثلة في وزارة الشؤون القانونية- الاجتماعَ الخامسَ عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية؛ وذلك في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية.
وأكَّد سَعَادة الدكتور وكيل وزارة الشؤون القانونية أهمية تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في هذا المجال، داعيا إلى استمرارها، ومواصلة الجهود المضنية في سبيل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالعمل التشريعي في كافة دول المجلس. وقال سعادته إنَّ السلطنة تؤكد تعاونها التام في كلِّ ما من شأنه تعزيز التعاون بين إدارات التشريع بما يجسد تطلعات منتسبيها، معربا عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقشَ أصحابُ السعادة عددا من المواضيع؛ من بينها: إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني والزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع بدول المجلس، وموضوع تجانس الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرضَ المشاركون في الاجتماع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين، كالقانون الموحَّد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للعلامات التجارية بدول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.
وتمثل وزارة الشؤون القانونية السلطنة في اجتماعات ولقاءات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصات الموكلة إليها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 مايو 2015

"الشؤون القانونية" تشارك في اجتماع إدارات التشريع بـ"دول التعاون"

المزيد

18 أبريل 2019

السلطنة تشارك في اجتماع إدارات التشريع بـ"دول التعاون"

المزيد

03 سبتمبر 2019

"الشؤون القانونية" تشارك في اجتماع إدارات التشريع بـ"دول التعاون" بالرياض

المزيد

09 مارس 2016

وزراء الإعلام بـ"دول التعاون" يبحثون تعزيز العمل الإعلامي المشترك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة