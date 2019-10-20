مستجدات التسويق الرقمي في المعهد العربي العماني للتدريب الإداري

مسقط – الرؤية

نفّذ المعهد العربي العماني للتدريب الإداري عضو مجموعة طلال أبو غزالة العالمية برنامجا تدريبيا حول التّسويق الرقمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر بمشاركة متدرّبين من عدّة جهات من القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي البرنامج استجابة للتطورات التي يشهدها مجال الوظائف التسويقية بالاستفادة من التقنيات الحديثة. وتناول البرنامج على مدار 5 أيام عدّة محاور منها كيفية عمل الخطة الاستراتيجية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصياغة السليمة للمحتوى الرقمي، وتعريف المشاركين بأهم المهارات الترويجية اللازمة لزيادة عدد المتابعين لصفحات المؤسسات.

وشارك في البرنامج العديد من الموسسات الصحفية ورواد الأعمال والمؤسسات الحكومية والشركات والموسسات الخاصة. أشاد المشاركون في البرنامج بالمحتوي الشامل لمحاور البرنامج والتطبيق العملي الذي نفذه المتدربون داخل قاعة المحاضرات.

وأكدت زمزم البلوشي إحدى المشاركات في البرنامج أهمية المحتوى التدريبي والتطبيق العملي في ظل التطور السريع الذي تشهده مختلف مجالات التحول الإلكتروني وتراجع الوسائل التقلدية للترويج والتسويق.

وقدمت البرنامج دعاء عليان المدرّبة المختّصة في مواقع التواصل الاجتماعي ومديرة التسويق الرقمي في مجموعة طلال أبو غزالة العالمية التي أكدت أهمية البرنامج للموسسات والشركات في ظل تحول إلكتروني متسارع حول العالم والاهتمام المتزايد بوسائل التواصل الاجتماعي ودورها الفعال في نقل الأخبار والترويج للمنتجات والخدمات مقارنة بالوسائل التقليدية.