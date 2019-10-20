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بالفيديو.. أطول رحلة جوية في العالم تهبط بسلام

الأحد 20 أكتوبر 2019 03:13 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أطول رحلة جوية في العالم تهبط بسلام

سيدني - الوكالات

هبطت بسلام أطول رحلة طيران مدني في العالم، اليوم الأحد، بعد تحليق استمر لنحو 20 ساعة متواصلة دون توقف.

وأقلعت الطائرة التابعة لشركة "كانتاس" الأسترالية من مطار كينيدي في مدينة نيويورك الأميركية، مساء الجمعة، وتحديدا عن الساعة 21:27 بالتوقيت المحلي، ووصلت مدينة سيدني الأسترالية، عند الساعة 07:42 من صباح الأحد.

وأقلعت الطائرة الأسترالية، وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، من المطار الأميركي بعد تأخير عن موعدها المحدد بنحو ساعة ونصف الساعة، وكان على متن الرحلة التي حملت رقم 7879، نحو 50 راكبا.

وقطعت الطائرة خلال الرحلة التي استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة، نحو 16 ألفا و200 كيلومتر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية آلان جويس، الذي كان على متن الرحلة: "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لشركة كانتاس وللطيران العالمي".

وتعتبر الرحلة بمثابة اختبار عملي على الركاب والطاقم، حيث سعى باحثون لمعرفه قدرة البشر على تحمل هذه السفرية المتعبة.

وبدأت شركات الطيران تبحث عن تطوير الرحلات الطويلة، مع النمو السريع على الطلب وتحسن أداء الطائرات.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يزداد عدد المسافرين سنويا من 4.6 مليار هذا العام، إلى 8.2 مليار بحلول 2037.

وقبل هذه الرحلة، لم تحلق طائرة تجارية في الأجواء لمثل هذه المسافة الطويلة مع حمولة كاملة من الركاب والبضائع.

 

وحتى تتمكن "كانتاس" من تحطيم الرقم القياسي في عدد ساعات الطيران، زادت الشركة من حجم الوقود الذي زودت بها الطائرة، وقللت من عدد الركاب والأمتعة ولم يكن هناك شحن.

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