السبت, 19 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

زعيم كتالونيا يدعو لمحادثات مع مدريد إثر احتجاجات

السبت 19 أكتوبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

زعيم كتالونيا يدعو لمحادثات مع مدريد إثر احتجاجات

برشلونة - رويترز

دعا كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا المؤيد للاستقلال إلى محادثات مع الحكومة المركزية في إسبانيا أمس بعد خمسة أيام من التوتر الذي أعقب الحكم بسجن زعماء انفصاليين بالإقليم.

وقال تورا للصحفيين "نحث القائم بأعمال رئيس وزراء الحكومة الإسبانية على الجلوس إلى طاولة التفاوض لإجراء محادثات". وأضاف أن أعمال العنف التي وقعت لا تعكس الطبيعة السلمية لحركة استقلال كتالونيا.  وقال "العنف لم ولن يكون سبيلنا، ليس في برشلونة ولا تاراجونا ولا ييدا ولا جيرونا" في إشارة للمدن التي اجتاحها التوتر في الآونة الأخيرة.

وشهدت برشلونة يوم الجمعة أسوأ ليلة من الاحتجاجات خلال عقود حيث أغلق شبان ملثمون الطرق وأضرموا النار في صناديق القمامة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان.

وقالت سلطات الصحة إن 182 شخصا في أنحاء الإقليم أصيبوا بينهم 152 في برشلونة. ونقل 17 من أفراد الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج.  وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على 54 شخصا في اليوم الخامس للاشتباكات التي نشبت بعدما أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكما بالسجن على تسعة من زعماء كتالونيا الذين شاركوا في تنظيم استفتاء على الاستقلال في 2017.

وقال تورا إن الإقليم سيجري تصويتا جديدا على الاستقلال عن إسبانيا في غضون عامين. لكنه قال أمس إنه سيحترم إرادة الشعب مضيفا "سنذهب إلى الحد الذي يريدنا سكان كتالونيا الذهاب إليه".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أكتوبر 2017

كتالونيا في قبضة مدريد.. والرئيس المُقال يدعو إلى معارضة المادة 155

المزيد

04 نوفمبر 2017

بلجيكا تدرس اعتقال زعيم كتالونيا المعزول

المزيد

31 أكتوبر 2017

زعيم كتالونيا المقال يقبل بانتخابات مبكرة

المزيد

09 أكتوبر 2017

ضغوط على زعيم كتالونيا للتراجع عن إعلان الاستقلال اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

جمعية الصحفيين العمانية تختتم ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

الاقتصاد - محلي

الاحتفاء بـ"المرأة العمانية" في صناعيتي الرسيل وسمائل و"الوطني للأعمال"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة