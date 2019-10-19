السبت, 19 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

السعودية والكويت تنهيان الخلاف بشأن "المقسومة"

السبت 19 أكتوبر 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

السعودية والكويت تنهيان الخلاف بشأن "المقسومة"

الرياض - الوكالات

تمكن وفدا السعودية والكويت من التوصل إلى اتفاق في الرياض بشأن عودة الإنتاج النفطي في منطقة "المقسومة".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية أن ملف المنطقة المقسومة بين البلدين قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن "الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية، أما الإنتاج في حقل الوفرة فسيعود خلال ثلاثة أشهر".

ويعود التوتر بين البلدين على هذه المنطقة إلى عام 2009، وذلك بعد أن جددت السعودية دون أن تستشير الكويت عقدا مع شركة "شيفرون" في حقل "الوفرة".

وأعربت الكويت حينها عن غضبها إزاء القرار السعودي، وكانت السعودية أغلقت حقل "الخفجي" عام 2014 بسبب مشاكل بيئية، فيما أوقفت شركة "شيفرون" بعد ذلك بعام حقل "الوفرة" لفشلها بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت بسبب مشاكل مالية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مارس 2016

السلطنة وقطر تنهيان "خلافات الأرض" بين السعودية وإيران في "أبطال آسيا"

المزيد

10 يونيو 2015

"زلزال نيبال" يكسر جمود الخلاف السياسي بشأن الدستور

المزيد

29 مايو 2016

تصاعد الخلاف مع إخفاق إيران والسعودية في التوصل لاتفاق بشأن الحج

المزيد

09 أغسطس 2016

إردوغان: تركيا وروسيا عازمتان على تطبيع العلاقات.. وبوتين: حل الخلاف بشأن سوريا ممكن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

جمعية الصحفيين العمانية تختتم ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

الاقتصاد - محلي

الاحتفاء بـ"المرأة العمانية" في صناعيتي الرسيل وسمائل و"الوطني للأعمال"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة