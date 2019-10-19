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البنك الأهلي ضمن أفضل 20 شركة مدرجة بسوق مسقط

السبت 19 أكتوبر 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

البنك الأهلي ضمن أفضل 20 شركة مدرجة بسوق مسقط

مسقط - الرؤية

حَصَد البنكُ الأهلي -البنك الأسرع نموا في السلطنة- إحدى جوائز "أفضل 20 شركة في السلطنة لعام 2019"؛ وذلك ضمن الجوائز السنوية (Top 20) التي تقدمها مجلة عُمان إيكونوميك ريفيو. وجاء تكريم البنك على هامش مؤتمر "OER" للأعمال السنوي الذي تُنظمه مجلة عُمان إيكونوميك ريفيو المتخصصة في الشأن الاقتصادي؛ حيث جرى تكريم أفضل 20 شركة مدرجة في سوق مسقط الأوراق المالية من حيث الأداء؛ بناءً على تقييم بيت خبرة متخصص في الأداء المالي، ووفق مؤشرات رئيسية تشمل النمو والعائد على الاصول وحقوق المساهمين ومعدل الربح.

ورعى حفل تكريم الفائزين معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حفل أقيم بفندق شيراتون مسقط، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وجمع من رجال الأعمال في السلطنة.

وعبر سعيد الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك، عن سعادته بحصول البنك الأهلي على الجائزة، شاكرا جميع عملاء ومساهمي البنك الأهلي لدعمهم المستمر، مشيرا إلى أنَّ البنك يحرص على تعزيز جوانب التميز والراحة لعملاء البنك، ولا يزال ملتزما بتوسيع شبكة الفروع والتركيز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حصتها في السوق.

وشهد البنك الأهلي نموًّا مستداماً في مختلف أعماله التجارية؛ مما مكَّنه من تحقيق نتائج قوية؛ فقد حافظ البنك على أدائه المالي رغم التحديات الاقتصادية السائدة، وواصل نموه الإيجابي في مختلف مؤشرات الربح والنمو، وبلغ صافي ربح البنك العام الماضي 28.8 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7.9% عن العام المنصرم، كما تمكن البنك من تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.8% في 2018، ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 1،7% في 2018 وهي إحدى أقل النسب في القطاع المصرفي؛ وذلك نتيجة لاستمراره في انتهاج إدارة متوازنة للمخاطر، على الرغم من ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بنسبة قدرها 14.5% في 2018.

وبنهاية النصف الأول من العام 2019، نمت أصول البنك الأهلي  بنسبة 11.8% لتبلغ نحو  2,382.8 مليون ريال، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.5% لتصل إلى 1,612.4 مليون ريال، كما سجل البنك نموا في صافي القروض والتمويل بنسبة 10.1% لتبلغ 1,987.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 375.2 مليون ريال من 295.3 مليون ريال في العام الماضي، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 27.0%. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 14.0% ليصل إلى 34.24 مليون ريال، كما زادت المصروفات التشغيلية إلى 13.47 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 16.1%، وارتفع ربح الفترة بنسبة 5.1% ليبلغ 14.92 مليون ريال عماني مقارنة مع 14.20 مليون ريال عماني.

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