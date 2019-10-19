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هاتف جوال يقتل امرأة

السبت 19 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

هاتف جوال يقتل امرأة

تسبب هاتف محمول في وفاة أم لأربعة أطفال بطريقة مأساوية، في فرنسا، بعد تعرضها لجروح بليغة وفشلت كل محاولات إنقاذها.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن استعمال الهاتف المحمول قد لا يخلو من مخاطر على الصحة مثل: تضرر بعض الحواس كالعين والأذن أو في بعض الأحيان التسبب في إنهاء حياة شخص ما بطريقة مأساوية للغاية على غرار حادثة تعرضت لها مواطنة فرنسية، وفق ما نشرته سبوتنيك.

ولقيت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 30 عاما، مصرعها نهاية الأسبوع الماضي، عقب تعرضها لصعقة كهربائية في حمام منزلها في بلدة فرنسية.

وقع الحادث عندما كانت المرأة تستحم، وسقط هاتفها المحمول الذي كان يُشحن وموصلا بالكهرباء في حوض الحمام.

وتم نقل السيدة للمستشفى من أجل إنقاذ حياتها، إلا أنها توفيت متأثرة بجروح شديدة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها شخص ما حتفه، بسبب صعقة كهربائية نتيجة استعمال الهاتف المحمول أثناء الاستحمام، ففي نهاية السنة الماضية تعرضت شابة فرنسية إلى نفس المصير.

 

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