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محكمة إيطالية تجيز إعارة أعمال لليوناردو دا فينتشي لمتحف اللوفر

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:27 م بتوقيت مسقط

محكمة إيطالية تجيز إعارة أعمال لليوناردو دا فينتشي لمتحف اللوفر

أ – ف -ب  / روما

 

أجازت محكمة إيطالية الأربعاء إعارة أعمال لليوناردو دا فينتشي إلى متحف اللوفر ومن ضمنها لوحة »الرجل الفيتروفي« التي سعت جمعية "إيطاليا نوسترا" للدفاع عن التراث الإيطالي إلى عدم مغادرتها الأراضي الإيطالية.

ورفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في فينيتو (شمال شرق إيطاليا) الاستئناف المقدم من جمعية «إيطاليا نوسترا» قائلة إن «لا أساس يبرر طلبها بما فيه الكفاية»، الأمر الذي يمهد الطريق لإعارة أعمال عدة لدا فينتشي إلى المتحف الباريسي في إطار المعرض الكبير الذي يقام في اللوفر لمناسبة مرور 500 سنة على وفاة فنان النهضة والذي سيفتتح في 24 أكتوبر.

وكانت هذه الجمعية قد تقدمت بشكوى أمام محكمة فينيتو للبتّ في هذه المسألة، معتبرة أن هذه الإعارة تشكل انتهاكا لقانون الممتلكات الثقافية.

وينص هذا القانون على عدم جواز إخراج قطع ثقافية تمثل جزءا رئيسيا من مجموعة معينة" من متحف أو معرض فني أو مكتبة أو مجموعة فنية.

وأوضحت المحكمة أن قرار الحكومة الإيطالية إعارة هذه الأعمال بموجب اتفاق مع فرنسا، نابع من الأهمية العالمية الاستثنائية لمعرض (متحف اللوفر) ورغبة (إيطاليا) في الترويج لتراثها إضافة إلى تعزيز قيمة التعاون والتبادل بين الدول.

وفي قرار اتخذته هذه المحكمة في 8 أكتوبر، علّق الاتفاق الموقع في نهاية سبتمبر في باريس بين وزارة الثقافة الإيطالية واللوفر لتبادل أعمال ليوناردو دا فينتشي والرسام رافاييلو.

وبموجب هذا الاتفاق، من المفترض أن تعير روما المتحف الباريسي خمسة أعمال لدا فينتشي.

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