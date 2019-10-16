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أكاديمي عماني ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في المسؤولية المجتمعية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية عن اختيار الدكتور حامد بن عبدالله بن حامد البلوشي ضمن قائمة المائة شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية 2019؛ حيث تم منحه وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لمساهمات البلوشي المجتمعية ودوره البارز في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتقديمه دورات وأوراق عمل متخصصة في مؤتمرات علمية محلية وإقليمية ودولية. ونال البلوشي الدكتوراه عن موضوع المسؤولية الاجتماعية، كما حاز حامد البلوشي على جائزة المستشارة الملكية للتميز الأكاديمي بماليزيا، وتم اختياره مؤخرا رئيسا لبرنامج الزمالة البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية وهو أول برنامج بحثي متخصص في العالم العربي سيتم تدشينه في نوفمبر القادم بالشراكة بين الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا والمعهد العربي للتخطيط والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وتم تكريم الفائزين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية ضمن فعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2019 والاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، وذلك بحضور ومشاركات قيادات وأعضاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وسفرائها الدوليين والعديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية.

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