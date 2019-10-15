وفاة طفلة غرقاً في حوض "جاكوزي" بدبي

توفيت طفلة من جنسية أوروبية تبلغ من العمر 10 سنوات غرقاً في حوض جاكوزي.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الشرطة الاماراتية بلاغاً يفيد بغرق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في حوض جاكوزي بمنزلها الكائن في منطقة اختصاص مركز شرطة دبي، وعند الوصول إلى مكان الحادث تبين أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة سحب آلية التحكم في مياه الجاكوزي لشعرها من خلال فتحات المياه، وعدم تمكنها من تحرير شعرها والخروج من الحوض، ما تسبب في غرقها.

وكشف التحريات أن الطفلة ذهبت إلى حوض الجاكوزي بعد أخذ الإذن من والدها، وبعد فترة من الزمن، لاحظ والدها غيابها وعدم سماع أي صوت لها، فهرع إلى المكان ليجدها مستقرة في قاع الحوض وقد فارقت الحياة.

وبينت التحقيقات الأولية للحادث أن حوض الجاكوزي يوجد به آلية امتصاص قوية، ومن شدة السحب تعرضت الطفلة لشفط خصلات كثيفة من شعرها في المصفاة بقاع الحوض واستقرارها فيه مما أدى إلى غرقها.

وبينت الفحوصات الفنية من قبل ضباط قسم الهندسة الجنائية، الذين اكتشفوا أن فتحات الشفط غير متساوية القوة، وأن هنالك عيب هندسي أُرتكب من قبل الشركة المصنعة، تمثل في فجوات تؤدي الى دوامات قوية تؤثر في ديناميكية التيار المائي، مما جعل شفط خصلات الشعر سهلة من قبل التيار المائي.